«Al otro lado del contrabando», el documental que le hará justicia al Servicio de Vigilancia Aduanera

Son los grandes desconocidos pese a que se juegan la vida a diario por tierra, mar y aire para combatir el contrabando y el narcotráfico . Se trata de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria y cuya labor está resultando fundamental en la cruenta batalla que se viene librando contra los ilícitos.

Álex Cardoso , agente de la unidad marítima del SVA en Alicante, quiere que esto deje de ser así y ha impulsado la grabación de un documental titulado «Al otro lado del contrabando» , que nos permitirá conocer sus orígenes y el trabajo que realizan a diario los ‘policías’ de la Agencia Tributaria.

Se trata de la primera película documental que muestra la trayectoria de los hombres y mujeres que han integrado e integran las filas de los servicios Marítimos, Aéreos y Terrestre de Vigilancia Aduanera, y que nos ofrecerá testimonios de los protagonistas . El rodaje ya ha comenzado: Alicante y Galicia han sido la primeras localizaciones y hace tan sólo unos días el equipo se ha trasladado al Campo de Gibraltar para mostrarnos el duro trabajo que realizan estos funcionarios en el Estrecho de Gibraltar contra las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico y el contrabando de tabaco, así como el blanqueo de capitales procedente de estas actividades ilícitas.

El rodaje finalizará en Madrid aunque parte del equipo también se desplazará a Sevilla, al Archivo General de Indias , para seguir recabando información con la que documentar este trabajo.

«Soy agente del SVA desde hace 14 años. Siempre me ha llamado la atención lo desconocidos que somos los funcionarios de Vigilancia Aduanera y su historia. Con este documental quiero reivindicar la visibilidad que le ha faltado a Vigilancia Aduanera durante tantísimos años. Hay muchos reportajes y muy buenos que dan una pincelada, pero no llegan a las raíces. Lo que pretendemos es contar de dónde viene el SVA, quiénes somos y qué hacemos », explica Álex Cardoso, guionista y productor del documental.

«Pocos saben que durante muchos años esta unidad perteneció a Tabacalera S.A. y luego pasó a depender de la Agencia Tributaria. Con la documentación que hemos recabado contamos que ya en el siglo XVI se formaron los primeros resguardos de tabaco y el XVII se consolida para controlar lo que llegaba de América. Hay incluso un lienzo de Goya sobre esta especie de organización policial », cuenta.

Imagen del equipo que está detrás de este documental

Una parte fundamental de este documental son los testimonios que se están recabando de funcionarios del SVA . El Estrecho de Gibraltar no podía faltar, según reconoce Cardoso: «Ya conocía Algeciras porque estuve trabajando algunas semanas como apoyo. El rodaje en Algeciras me ha dejado muy buen sabor de boca por la acogida de los compañeros y su disposición para contarnos sus vivencias y experiencias, la esencia de sus años de servicio. Lo han hecho con una gran naturalidad. He quedado maravillado», añade.

Álex Cardoso destaca además el importante trabajo que realizan estos funcionarios en el Estrecho de Gibraltar: « Los abordajes que se hacen en esta zona son intensos y los compañeros hacen un magnífico trabajo. Se juegan la vida».

En el documental, cómo no, se hará alusión a José Luis Domínguez Iborra , funcionario del SVA que falleció este verano en un accidente de helicóptero en el Estrecho cuando perseguía a unos narcos, así como a otros que han fallecido en acto de servicio, por ejemplo en Galicia. « Esto también hay que contarlo para que el público sepa el riesgo que corremos », añade el guionista y productor.

El documental, de uno s 75 minutos de duración y que estará subtitulado en inglés, también incluirá una parte de ficción con actores. Cardoso, que explica que ya se trabaja en la postproducción, cree que estará finalizado en febrero o marzo. «A partir de ahí lo moveremos en festivales y más adelante lo llevaremos a plataformas de televisión », apunta.

El documental está dirigido por Carolina Madrid . El resto del equipo lo conforman, José Lledó como piloto de dron, musicalización y asistente de dirección, que también es funcionario del SVA ; y Elisa Bravo como ilustradora y fotógrafa. La voz en off la aporta Elena Merino. La productora del documental, que cuenta con el respaldo de Altadis , es Bmovie Projects y la distribuidora, Citybluefilms.