JEREZ DE LA FRONTERA Un hotel embargado por el Impuesto de Sucesiones acaba como un centro de menores problemático Su directora y dos monitoras han sido detenidas por facilitar billetes de Jerez a Sevilla a los niños más conflictivos

Elena Carmona @abcdesevilla Jerez de la Frontera Actualizado: 02/09/2019 07:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El hotel Ávila, situado en el Casco Histórico de Jerez de la Frontera, era embargado en 2017 tras haber sido heredado por los hermanos Pacheco, quienes no contaban con recursos para hacer frente al Impuesto de Sucesiones, como informaba en su momento ABC. Ahora, dos años más tarde, el hotel Ávila vuelve a salir a la luz por la detención de la directora y dos monitoras del centro de menores en el que era convertido por parte de la Junta de Andalucía en septiembre de 2018. Un auténtico infierno para esos herederos que han decidido, a través de la plataforma STOP Impuesto de Sucesiones, con la letrada de GMesa Abogados, Carmen Julia García, recurrir a la justicia para que salgan a la luz las «barbaridades» cometidas en todo este asunto.

Francisco Pacheco, uno de los herederos de ese pequeño hotel, que era la única fuente de ingresos de la familia, tenía que hacer frente a 1.400.000 euros por el cobro del impuesto de sucesiones de esta herencia. Al no poder hacerse cargo de esta cantidad, el hotel Ávila se subasta con la base de la adjudicación y una valoración de 600.000 euros, explica a ABC, Carmen Julia García, quien añade que «la situación clama al cielo», especialmente después de que dicha subasta quedara desierta y se adjudicara directamente por 185.000 euros.

En el Tribunal Supremo

Se gira el impuesto por una cantidad, que se divide a la mitad para la subasta y que sale por poco más de una décima parte al adjudicatario. De locos. Por eso, los que fueran herederos de este pequeño hotel, junto con su equipo de abogados, tienen el tema en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la sala contencioso-administrativa, ante las irregularidades en el «procedimiento administrativo».

Asimismo, se ha recurrido por el tema de las plusvalías y por «tercería de dominio, porque se han embargado los bienes de los cónyuges, cuando el bien heredado es privativo». Francisco Pacheco pide que «se nos quiten los embargos, que después incluso de haber vendido otra propiedad heredada seguimos debiendo dinero a la Junta». Añade que este hotel era «vendido con escritura de compra-venta pública, firmada ante notario, a un señor de Sevilla valorado en la deuda que se mantenía con la Junta. Este hombre no pagó a la Junta y han ido contra nosotros».

Pero la sombra negra no se queda ahí en una herencia y su coste con el Impuesto de Sucesiones. Ahora va más allá, y después de que se convirtiera en centro de menores no acompañados (menas) en septiembre de 2018, en cuestión de meses se han puesto sobre la mesa quejas y reclamaciones por parte de colectivos sociales que denunciaban el «hacinamiento de los menores» y que concluían hace solo una semana en la detención de la directora del centro y dos monitoras, por facilitar supuestamente billetes a Sevilla a los menores más conflictivos, según informó la Policía.

Ventanas con candados

Desde Pro derechos Humanos, Amin Souissi, relataba que las denuncias «para las que no hemos recibido respuesta ni desde la Fiscalía de Menores, ni desde la Junta» cuando empezó a funcionar iban desde que no había ventilación en el centro al estar cerradas las ventanas con candados, no se les integraba con clases de español o facilitándoles la tarjeta sanitaria, así como carecían de recursos higiénicos. «Eso provocaba que muchos huyeran de esta situación lamentable y se fugaran. Su lugar era ocupado por otros niños. Como ejemplo destaca que en un mismo día huyeron diez menores, teniendo uno de ellos 10 años», recuerda Souissi, quien pone sus sospechas sobre la mesa: «Algo no funciona bien. Resulta que la empresa que atendía antes es la misma que lo hace ahora pero con otro nombre y otro CIF».

Ante lo ocurrido en el centro de menores ha salido a la luz pública la solicitud de explicaciones de Adelante y de la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, a la vez que los populares recuerdan que esta situación en el hotel Ávila en Jerez «fue provocada por el anterior Gobierno del PSOE, que lo convirtió en un centro de menores encubierto sin recursos, sin profesionales y sin medios».

Mientras tanto, el actual Gobierno de la Junta recalca a ABC que se ha abierto una investigación interna para analizar lo ocurrido en el centro de protección de menores, con entrevista a educadores, menores y solicitando documentación al centro.

Se trata de un incremento del seguimiento al centro, «que viene a añadirse a las inspecciones y controles permanentes que desde la delegación territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz se realizan a este y otros centros de la provincia». Fuentes autonómicas insisten en que «a la delegación no había llegado ninguna queja o denuncia previa en relación con este caso que se investiga».

El delegado de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, Miguel Andréu, asegura que «la asistencia a los «mena» está más que garantizada en la provincia», y en concreto recuerda que «desde marzo de 2019 se ha llevado a cabo una racionalización de los recursos, que ha permitido que en este centro de Jerez, que gestiona la entidad Hogar El Molinillo, las plazas se hayan reducido de 70 a 50, para una mejor atención a los menores, cuyo bienestar es nuestra prioridad».

El caso llega al Parlamento

Vox ha solicitado a la Junta que detalle el «escándalo» del abandono de menores extranjeros no acompañados (menas) en el centro Hogar El Molinillo y ha pedido conocer las denuncias «exactas» de fugas y el número de detenciones relacionadas con este asunto. En una pregunta registrada por el grupo parlamentario de Vox en la comisión sobre políticas para la protección de la infancia, que se reunirá la próxima semana, el diputado por Cádiz Manuel Gavira se ha interesado por cuántas denuncias por fugas de menores se han interpuesto por el personal del centro en los últimos cuatro años.