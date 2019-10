Jerez Salud estudiará cerrar la empresa cárnica sin registro sanitario del hermano del responsable de Magrudis Jesús Aguirre sólo ha tenido noticias al respecto a través de la Prensa; Facua denuncia que el familiar tiene una sociedad dedicada al comercio de embutidos en Alcalá de Guadaíra

Elena Carmona @elenauer Jerez Actualizado: 02/10/2019 13:32h

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, declaró haber conocido a través de los medios de comunicación que un hermano del administrador de hecho de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, figura como administrador único de otra empresa cárnica sin registro sanitario y domiciliada en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra, según la organización de consumidores Facua.

Lógicamente, afirmó el consejero, «si no tiene registro sanitario se procederá al cierre de la empresa, como es norma y costumbre». No obstante, ese tema habrá que «evaluarlo y estará investigado» por la jueza que es quien lleva el asunto. «Si la jueza no hace un requerimiento a la consejería de Salud, a la Dirección General de Salud Pública, será a través de la propia jueza» cuando se actúe.

Toda la información que han solicitado desde el juzgado se le ha facilitado a la titular del mismo, «hemos mantenido reuniones con ellos. La única información que le hemos dado es la licencia de apertura de esa empresa, lo demás son competencias del Ayuntamiento como inspección, autocontrol o seguimiento».

Desde la Consejería ni si quiera ha entrado a la empresa porque no tiene competencias, aunque confían en que la jueza les comunique «si existe esa empresa y si se encuentra en el ámbito de competencias de la Junta», se actuará. Asimismo, añadió que «si no tiene registro sanitario es que nosotros hemos dicho que no lo hay porque lo llevamos nosotros».

El consejero Aguirre hacía estas declaraciones en el seno de una visita al área de Radioterapia del hospital de Jerez. Su agenda en la provincia continuaba con otra visita, en esta ocasión al Hare de la Janda, ubicado en el término municipal de Vejer.