En El Puerto La Audiencia condena a tres miembros de la plataforma «Apemsa no se vende» Los condenados, por «intromisión ilegítima al honor de un ex consejero del Partido Popular, tendrán que indemnizar con 2.000 euros cada uno a Daniel Pérez Lozano y publicar la sentencia en varios medios de comunicación

E. Carmona @elenauer El Puerto Actualizado: 03/10/2019 21:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el verano de 2015, varios miembros de la plataforma «Apemsa no se vende», de El Puerto de Santa María, celebraban una rueda de prensa donde solicitaban al entonces alcalde de la ciudad, David de la Encina (PSOE) que investigara al ex consejero delegado de Apemsa -empresa municipal de Aguas de El Puerto-, Daniel Pérez Lorenzo (PP), indicando que «aprovechó su puesto en una empresa pública para favorecer a su socio en una empresa privada en determinados contratos». Ahora se ha pronunciado la Audiencia provincial de Cádiz, según ha informado el PP, que ha confirmado la sentencia condenatoria a Juan Clavero Salvador, Mª Ángeles Fernández Cortabarría y Carmen Calzado Requena declarando que «efectivamente vulneraron el honor de Daniel PérezLorenzo, pues la información que ofrecieron no era veraz ni de interés público».

Una sentencia que, a juicio del PP de El Puerto, deja patente que sí hubo una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Daniel Pérez, por lo que los tres miembros de la Plataforma «Apemsa no se vende» han sido condenados a pagar cada uno de ellos 2000 euros a Daniel Pérez y publicar la sentencia en varios medios de comunicación, conteniendo el encabezamiento y el fallo de la misma.

«Esta condena contra Clavero, Calzada y Cortabarría demuestra que el PP de El Puerto no se deja amilanar ni amedrentar». El secretario general de la formación portuense, Javier Bello, felicitaba públicamente a su compañero de filas, quien «ha tenido que soportar un calvario de acusaciones contra lo más sagrado que tiene un ser humano, su honor y su dignidad, y que no repara ninguna compensación económica. Aún así, la justicia ha hablado y los tres miembros de la Plataforma han sido condenados y ahora tendrán que indemnizarlo».

Los populares mantienen que «bajo ningún concepto vamos a consentir ninguna acusación falsa a un compañero del PP», por el mero hecho de pertenecer a esta familia ideológica que algunas personas y ciertos colectivos son incapaces de respetar”.

Cabe recordar que a la sentencia en la Audiencia, los afectados tienen la opción de presentar recurso.

A juicio de Bello, los hechos buscaban «querer dañar o ensuciar la imagen y el nombre del Partido Popular de El Puerto y sus integrantes», pero tenemos «una paciencia infinita y que creemos en los cauces legales para denunciarlo».