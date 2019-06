EDUCACIÓN Un alumno de Tarifa obtiene la máxima calificación de la provincia de Cádiz en Selectividad Miguel Gallardo, que hace historia al conseguir un 14, quiere estudiar Traducción e Interpretación en Sevilla

Miguel Gallardo Muñoz, vecino de Tarifa y estudiante del IES Trafalgar de Barbate (Cádiz), ha obtenido la máxima calificación en las pruebas de Selectividad de la provincia de Cádiz, un 14.

Este estudiante, que vive en la pedanía La Zarzuela de Tarifa, ha sacado un 10 en todas las asignaturas que integraban la fase de Acceso y la Específica en la PEvAU, sumado al 10 que llevaba de media en Bachillerato, lo que le otorgan una nota de Admisión de 14.

Miguel Gallardo, de 18 años, se confiesa abrumado por tanta felicitación y tantas llamadas, aunque muy orgulloso: «Llevo un día rarísimo».

Asegura que aún no se cree que sea el alumno con la calificación más alta de la provincia de Cádiz pese a su brillante expediente académico, con una media de 10: «Aún no me creo que haya sacado un 14, la verdad, aunque también es cierto que me lo he trabajado muchísimo. Me he matado a estudiar porque siempre me he tomado los estudios muy en serio».

La clave o el secreto, según afirma, el trabajo y la constancia. Ahora, su meta es estudiar Traducción e Interpretación en Sevilla.

La comunidad educativa del IES Trafalgar se ha mostrado muy orgullosa de todos sus alumnos y en particular de Miguel Gallardo, «que ha brillado especialmente en las Pruebas de Acceso a la Universidad».

Miguel obtuvo Matrícula de Honor en Bachillerato y ha destacado durante estos años en el centro tanto por su trabajo como por su relación con los compañeros, siempre prestándoles su ayuda y colaboración, según se destaca desde este instituto.

«Queremos hacer partícipes también de esta alegría a los centros donde el alumno cursó sus estudios de infantil y primaria, El Colegio rural de la Zarzuela Campiña de Tarifa y al CEIP Miguel de Cervantes de Zahara de los Atunes. Asimismo, queremos hacer extensiva nuestra felicitación a su familia, parte fundamental de este logro», ha añadido.

Un total de 5.078 estudiantes han aprobado en junio las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad y de las Pruebas de Admisión (PEvAU), antigua Selectividad, en la Universidad de Cádiz (UCA). Se han presentado 6.082 personas, 5.339 en la fase general, de los que el 95,11% ha superado las pruebas.

La UCA oferta para este próximo curso académico un total de 44 grados y 20 dobles grados repartidos en sus cuatro campus, con 5.050 plazas disponibles.

La vicerrectora en funciones de Alumnado de la Universidad de Cádiz, Concha Valero, ha transmitido su felicitación al alumnado, profesorado, centros educativos y familias por unos resultados «que continúan el camino marcado en los últimos años» en la provincia de Cádiz y que sitúa la media de aprobados entre el 95 y el 96%. Ha agradecido también a todo el equipo de la organización, que ha hecho posible que los exámenes se desarrollen con normalidad en la UCA.

A Miguel Gallardo le sigue de cerca con un 9,98 en Acceso, Javier Carlos Ruiz Ramos del CDP Compañía de María, San Fernando, y Alejandro Robles Pizano del IES Alvar Nuñez de Jerez de la Frontera con un 9,978, y luego un empate técnico -con un 9,95- protagonizado por Clara García Ayllón del CDP El Centro Inglés en El Puerto Santa María y Manuel Gestoso Tejero del IES Seritium de Jerez. El Campus de Puerto Real haacogido al alumnado con mayor porcentaje de aprobados (96,25%), seguido del de Cádiz con un 95,45% de media, del Campus de Jerez con un 94,97% y el de Algeciras (93,33%).

Los exámenes con mayor número de aprobados han sido los correspondientes a las asignaturas de Idiomas (alemán-italiano), Análisis Musical, Artes escénicas-Dibujo artístico, Ciencias de la Tierra y Latín. En cambio, Economía, Física, Historia del Arte, Historia de la Música y Matemáticas han sido las materias con menor porcentaje.