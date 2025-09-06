El Nazareno aguarda junto a la Patrona su regreso a Santa María tras bendecir Puerta Tierra

Y tras siete días muy intensos llenos de momentos inolvidables y estampas inimaginables, Jesús Nazareno regresará este sábado a su templo de Santa María. Hasta siete etapas por diferentes parroquias y barrios de Puerta Tierra que han llevado al Señor de Cádiz por San José, María Auxiliadora, Rebaño de María, el Hospital Puerta del Mar, Santo Tomás, San Servando y San Germán, Loreto, Puntales, La Asunción, San Vicente de Paúl y San Francisco Javier, antes de llegar a su última noche fuera de casa en Santo Domingo.

Atrás queda un recorrido por muchos barrios de Cádiz que nunca antes habían visto al Nazareno cerca de sus casas. Desde La Laguna, a Loreto, Puntales y La Paz, sin olvidar el Cerro del Moro. El cariño al Greñúo ha sido tal que siempre ha estado acompañado en multitud en cada paso y en cada metro recorrido por Extramuros.

EL Nazareno tras pasar por las Puertas de Tierra

Tras abandonar San Francisco Javier, el Regidor Perpetuo emprendía este viernes camino de Santo Domingo pasando por San Severiano, con ofrenda incluida a las puertas del Instituto Hidrográfico, recorriendo Bahía Blanca y el momento en el que decía adiós a Puerta Tierra. Antes de pasar el arco de la muralla el Señor se giraba en señal de respeto y agradecimiento a como los gaditanos y gaditanas le han acogido durante esta semana. Una mirada a modo de bendición para los muchos devotos que le profesan su fe y sus peticiones.

🟣 Adentrados ya en Santa María, el Nazareno regresa a su barrio… y se detiene ante la memoria.



💐 Ofrenda de flores en el pozo de la calle Botica, 22,



donde hace décadas fueron escondidas su cabeza y sus manos para salvarlas de los destrozos de la Guerra Civil.



Y tras entrar en el casco antiguo, el Nazareno regresaba a su barrio por Mirador y la calle Botica. Años después el Señor volvía a un lugar más que simbólico e importante para su hermandad y hermanos, el número 22 donde se guardaron sus manos y la cara para evitar que fueran quemados durante la Guerra Civil. Allí, el hermano mayor, Jacinto Plaza, y miembros de su Junta, hicieron una ofrenda floral para ensalzar la importancia del lugar y los hechos que ocurrieron hace décadas.

Sobre las diez de la noche el Señor entraba en Santo Domingo para volver a encontrarse con la Regidora Perpetua de la ciudad, la Patrona, la Virgen del Rosario que aguardaba la llegada de Jesús Nazareno en su camarín. Otra imagen para el recuerdo en la última noche del Señor fuera de Santa María. Esta tarde emprenderá la octava y última etapa que le hará subir su barrio, acompañado por cientos de devotos, y seguro con otra retahíla de momentos que quedaran guardados en los corazones de los presentes.

Agenda y actos de este sábado para regresar a Santa María

La agenda de este sábado, jornada de vuelta a Santa María, será la siguiente. En Santo Domingo la iglesia permanecerá abierta hasta las 13:30. Volverá a abrir a las 16:30 para que a las 18:30 y tras una oración el Señor de Cádiz emprenda camino a su capilla. El itinerario será el siguiente: Santo Domingo → Plocia → San Juan de Dios (parada) → Jabonería → Santa María.

Contará con el acompañamiento musical de la Camerata de la A.M. Polillas durante el recorrido. Asimismo, durante el mismo habrá momentos especiales. En Jabonería-Santa María tocarán Arte y Compás, la comparsa de Nene Cheza y Flamencos de la Tata.Además, expresiones populares espontáneas: cantos, saetas o poemas.

Sobre las 21:30 se prevé la llegada a la Capilla de Santa María.