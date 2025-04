Lo mejor y lo peor de la Semana Santa de Cádiz 2025

Una Semana Santa en la que de nuevo se estuvo muy pendiente del cielo y de la metereología. Lo decía el propio obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, en su homilía del pasado Domingo de Resurrección. «Ha sido una Semana Santa muy bonita con un ejercicio muy cristiano que es mirar al cielo pendientes del tiempo».

La enorme resaca que dejó el 2024 con una semana mayor casi inédita de procesiones en la calle hizo en buena medida que las ganas y la ilusión por ver las imágenes devocionales de Cádiz en las calles estuviera a un nivel altísimo de cara a este 2025. Eso ha hecho en buena medida que se hayan tomado decisiones impensables en otros tiempos e inimaginables en determinadades hermandades. Cuestión difícil de comprender o no, pues hay casos en los que la mala suerte metereológica es ya demasiado excesiva.

Sea como fuere, esta Semana Santa ha sido bien distinta, por fortuna, a la del año pasado. Solo dos hermandades se han quedado sin procesionar, Ecce-Homo y Caído, con tres jornadas (sin contar el Domingo de Resurrección) en las que no hubo ni una sola alteración por riesgo de lluvias: Domingo de Ramos, Jueves Santo y Madrugada y el Sábado Santo. El resto de días hubo algún tipo de complicación, ya sea a modo de recortar itinerario, acelerar el paso o estancia en Catedral, amén de un Martes Santo que ha sido sin duda el peor día con diferencia de este 2025.

Y es que en dicha jornada se pueden centrar muchos de los aspectos de esta semana mayor con tres hermandades que salieron a la calle y a las que le cayó un chaparrón, a modo de granizada incluso, que nadía podía preveer. Aunque este aspecto genere mucho debate la decisión de hermandades como Piedad, con su palio a escasos 30 metros de su templo. También lo vivido con Vera-Cruz el Lunes Santo mojándose sabiendo que dos hermandades que le precedían, La Palma y Prendimiento, habían decidido quedarse en Catedral.

Ha sido precisamente la Semana Santa del nuevo protocolo en el primer templo diocesano que ha permitido la estancia de hermandades durante varios días, que no el trabajo de los medios de comunicación. La semana mayor del estreno de una Carrera Oficial con San Juan de Dios como corazón de la misma y nuevas mejoras visuales. Y ha sido la Semana Santa del retorno del Huerto en su nuevo templo de Santa Catalina, a la par que numerosos estrenos en cofradías. Una semana mayor con luces pero también con sombras dignas de mejoría.

Lo peor de la Semana Santa 2025

Plaza de San Juan de Dios

Que ha ganado ese espacio la ciudad para ver procesiones, de acuerdo. Y que cualquier gaditano o visitante tiene esa zona para poder seguir las hermandades sin limitaciones, también. Pero es evidente que la Plaza de San Juan de Dios se convierte en una ratonera en Semana Santa con tanto pasillo por un lado y por otro. Cofradías que tienen que pasar sí o sí para entrar en la Carrera Oficial en la calle Nueva y luego otras que en ese momento están transitando por ella.

Público hacia un lado y otro, yendo y viniendo, cruzando por la pasarela, controlada eso sí, pero que queramos o no desluce al cortejo. Y luego más público intentando salir de la plaza. Domingo de Ramos, Miércoles, Jueves Santo... son días complicados que habría que estudiar. Poco se habla ya de cómo afecta a una cuadrilla, al hermano de fila, etcétera, pasar tres veces por el mismo sitio.

La visibilidad en Palillero

El nuevo final de la Carrera Oficial ha hecho que algunas hermandades hayan cogido por la calle Columela hacia la izquierda por cercanía, por liberar la otra zona... Pero claro, esa opción ha perjudicado a los abonados de sillas más cercanos a Feduchy que apenas veían los pasos de refilón. Conviene replantearse la configuración de esta plaza histórica, que no pierda su encanto y que a la vez se puedan ver bien las procesiones.

Salir con riesgo de lluvia

A posteriori es muy fácil tomar decisiones. Pero no es la primera vez que sucede y hay que aprender de lo que ha pasado en otras ocasiones. ¿Por qué arriesgar si hay probabilidad de lluvia¿ Entendemos que el no salir supone un duro golpe anímico para cualquier cofradía, que incluso puede restar en número de hermanos de cara a siguientes años... Pero ¿es necesario poner en peligro tanto el patrimonio artístico y cultural como el humano?

Comprendemos el empeño, las ganas por estar en la calle. Pero sí es verdad que hace falta un poco más de sensatez. Está claro que por mucho plan de lluvia, que por cierto necesita de una profunda revisión, que se tenga, los nervios se disparan en una situación como la que vivieron especialmente Columna y Piedad el Martes Santo. Lo mismo Vera-Cruz el Lunes Santo. No hay que salir sí o sí. Hay que tener cabeza y ser precavidos. El Caído, que nunca se había quedado en casa, fue un ejemplo positivo en este caso. No era necesario ver a niños llorando en un cortejo y a todo el mundo nervioso.

El control y acceso a Catedral para hermandades, bandas y prensa

El plan de lluvia conlleva la posibilidad de poder resguardarse en la Catedral de Cádiz. Se suponía que lo sucedido el Lunes Santo de 2022 con aquella lluvia que sorprendió a La Palma, Prendimiento y Nazareno del Amor iba a marcar un antes y un después. Porque aquella vez hubo problemas para que permanecieran en la Seo y poco menos que no podían ser todas cuando todas se veían afectadas. Se criticó a los hermanos, a las bandas, a las cuadrillas por el comportamiento y se pidió más respeto y compromiso de ese lado, algo que no ha sido recíproco. No se ha aprendido de esa situación y la norma para entrar en Catedral en caso de lluvia contiene tantos pormenores, tanta «letra pequeña», que se siguen produciendo situaciones que a día de hoy parecen inconcebibles como lo es el marcaje férreo establecido una vez en el interior.

Para la cofradías, de fondo, la subvención de las sillas: que si la hermandad entra y se queda, tiene que llover; que si entra y vuelve a su templo sin lluvia no percibe nada... que si le llueve algo, recibe la mitad de la cantidad estipulada... Y así, la verdad es para pensarlo muy bien desde luego.

Y en esos casos también las grandes damnificadas siguen siendo las bandas, que ojo, son parte importante de todo esto y para nada se les facilita poder resguardarse en Catedral, como le sucedió a la banda Rosario de Cádiz el Martes Santo, con negativas y rechazo por parte de quienes tienen que dar cobijo en el primer templo de la diócesis. Y sin que nadie, ni del Consejo ni del Ayuntamiento, considere intervenir y fijar un protocolo más acertado.

En esta misma línea hay que reflejar el «cercado» recibimiento que se da a los medios de comunicación, a los periodistas, que estamos trabajando, no de visita. Está muy bien que se deje entrar en Catedral. Gracias. Pero entiendan que no vamos a ver las capillas ni la cripta, que si se accede a la Catedral, cosa que se suele hacer exclusivamente en estas situaciones sobrevenidas, es por hacer una labor informativa que además es una información de servicio para la que no debiera existir exclusividad. Y por supuesto siempre desde el máximo respeto y teniendo muy en cuenta dónde estamos y qué hacemos.

El corte de la Madrugada

Es verdad que Cádiz tiene Madrugada y este año con el Huerto ha sido más intensa pero sigue quedando ahí un espacio de tiempo, unas dos horas, en las que se para el paso por Carrera Oficial tras el Medinaceli y hasta la llegada del Perdón. Esto deja una estampa un poco desoladora con sillas y palcos practicamente vacíos aunque algunos aguantan estoicamente. Es necesaria una revisión de esos horarios, o bien, la incorporación de alguna hermandad a esa jornada para que no se desluzca.

Lo mejor de la Semana Santa 2025

La mejoría visual de la Carrera Oficial

No todo ha sido malo en esta Semana Santa gaditana. Hay muchas cuestiones que han sido positivas y hay que destacar. Lo primero es el realce visual de la Carrera Oficial. Se han mejorado los palcos, en mayor número que otros años, y la prestación de la mayoría ha mejorado.

Bien decorados y con calles mejor acotadas, caso de Nueva que se ha dignificado como el gran inicio de la Carrera Oficial gaditana. Digan lo que quieran algunos, las vallas fijas hacen que el paso de las hermandades sea muchísimo mejor, más elegante y seguro para los pasos y penitentes. Asismismo, el palco principal en San Juan de Dios ha ganado una enjundia que no tenía en la Plaza del Palillero.

En este aspecto, ha que destacar el engalanamiento de muchos balcones que han tenido reposteros lo cual se agradece de cara a realzar aún más nuestra Semana Santa.

Los estrenos y el esfuerzo cofrade

Hay que destacar la progresión y el enorme esfuerzo de las cofradías. La inmensa mayoría han tenido estrenos destacados en esta Semana Santa. Unas de mayor calado y otras de menos, pero casi todas avanzando en su patrimonio. A destacar el avance del dorado de muchos pasos, las cartelas del Nazareno, las nuevas imágenes de El Perdón y por supuesto el maravilloso palio de la Esperanza del Nazareno del Amor.

Estrenos de los que pueden presumir Cádiz y sus hermandades, y que poco o nada tienen que envidiar a otras cofradías. Si por algo están luchando las cofradías gaditanas en los últimos años en seguir avanzando en todos los sentidos.

La carga goza de buena salud

Cádiz no tiene problemas de cargadores, los hay y muy buenos. El debate propiciado hace unos años según qué intereses debería estar más que zanjados. Hermandades que podían tener problemas por la distancia, caso de Borriquita, han visto como con las suficientes cuadrillas no hay problemas para llevar un misterio y un palio desde la iglesia de San José.

Hay cargadores y también muchos que quieren estrenarse y lo han hecho en esta Semana Santa. Capataces y cuadrillas que siguen formando parte de la excelsa semana mayor de la ciudad. Asimismo, se ha visto como ninguna hermandad ha tenido problemas en sus respectivas procesiones, por tanto no hay problemas en la carga gaditana. Y para muestra el paso de San Juan en la hermandad de Las Aguas cargado por chicos muy jóvenes o el propio Resucitado. El hombro y la horquilla tienen una salud envidiable.

Expectación enorme

Si por algo se ha podido caracterizar esta Semana Santa ha sido por la enorme expectación que ha generado. Calles y plazas llenas, como se vio el Domingo de Ramos aguardando a la salida de cofradías como Borriquita y Despojado. Plazas como San Juan de Dios o la Catedral llenas de público. Ha sido una semana mayor de una cantidad importante de público en las calles demostrando que había ganas de tener una Semana Santa tranquila.

Y no solo de día, también de noche. Amén de la situación de la Madrugada gaditana, las recogidas tardías de cofradías como el Nazareno, pasadas las seis de la mañana, o el Perdón, pasadas las nueve, demostraron que no es tanto problema pues ambas hermandades congregaron muchísimo público tanto en Santa María como en Santa Cruz.

Dentro de la expectación hay que destacar la respuesta de los hermanos. Los cortejos han aumenado en la mayoría de cofradías con más penitentes que nunca y más de una hermandad superando las 300 túnicas y controles de salida vendidos.

El Huerto

Dentro de este balance positivo hay que destacar evidentemente el Huerto. Ha sido la mejor noticia de esta semana mayor. Un alivio para todos y una esperanza para los hermanos para el que siempre será Señor de San Severiano y su madre Gracia y Esperanza. Y ojo, que Santa Catalina puede ser una sede espectacular para la hermandad tal y como se vio en su salida el Jueves Santo. La acogida en la Viña ha sido muy buena y la cofradía puede tener margen de crecimiento en el barrio.

Queda aún cosas por hacer en la hermandad pero está claro que ha encontrado la respuesta de los cofrades y de sus propios hermanos.