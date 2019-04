Semana Santa de Cádiz: ¿Hay crisis en la carga?

1 2 3 4 5 6 7 8

Antonio Ramírez Durán Antonio Ramírez - A. V. Antonio Ramírez Durán, capataz de la Virgen de la Soledad de Vera-Cruz y María Santísima de los Dolores del Nazareno de Santa María. Además, es cargador de Nuestra Señora de la Amargura, Nuestra Señora de los Desamparados, así como del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Lleva años en esto de la carga y afirma rotundo que «en unos años encontrar cargadores va a ser difícil». Para él una cuestión clave es que las hermandades cuenten más con las cuadrillas para determinadas cuestiones. «Creo que habría que implicar un poco más a las cuadrillas, que se les escuche en determinados temas que afectan a la carga dentro de un cortejo procesional. Por ejemplo a la hora de confeccionar un repertorio de marchas, tiempos de pasos por determinadas calles o incluso calles más o menos adecuadas para que un paso pueda andar sin problemas. Las hermandades quieren que las cuadrillas participen de la vida diaria de la cofradía, como es lógico, en cultos, eventos u otras actividades que organizan, que debería ser igual para todos los hermanos, pero luego llega el día de hacer estación en la Santa Iglesia Catedral y parece que ya el cargador no es necesario, pero es tan necesario como un hermano de fila, una persona de penitencia o un miembro de la banda de música». A Antonio le gustaría que el Consejo de Hermandades y Cofradías hubiera mantenido algún encuentro con capataces para analizar la nueva Carrera Oficial, en la que hubieran podido aportar su punto de vista e inconvenientes sobre la misma. Antonio afirma que «esos detalles cansan a los cargadores y la realidad es que hay problemas para sacar algunos pasos en Cádiz». Este capataz y cargador asegura que «a la generación que estamos entre los 40 y 50, en la cual me incluyo, nos quedan pocos años de carga, siendo muchos los mismos en los mismos sitios. Para encontrar jóvenes que quieran empezar en esto de la carga está siendo complicado, les atraen otras cosas, ya que queramos o no, la carga, es un esfuerzo tremendo. Este capataz y cargador entiende que hay que escuchar más a quienes llevan los pasos, cargadores y capataces y solo digo escuchar, no pido que lo que se diga se lleve acabo pero por lo menos se les escuche. Además se muestra crítico ya que parece que la culpa de todos los problemas que atraviesa la Semana Santa de Cádiz son causa de los cargadores de Cádiz y de la forma de andar los pasos en esta ciudad, pero cree que hay otras causas que están afectando a nuestra Semana Santa. Ramírez concluye que no pasando muchos años «volverán las cuadrillas de profesionales sino se consigue atraer y hacer atractivo el mundo de la carga».

Juan Pidre Alonso Juan Pidre Alonso - A. V. Es capataz de la Patrona y de la Virgen del Rosario del Perdón. Con su experiencia, Juan Pidre tampoco ve fácil la realidad de la carga. «Esto durará mientras que tengan ahora mismo los mayores que quedan con 45-50 años y que han aprendido de lo antiguo. De la juventud hay a quien le gusta pero hay quien se va y por eso hay que cuidarla y ayudarla porque si no le damos cariño nos quedamos solos a la vuelta de diez o quince años. Tenemos un vacío si no sabemos educar al que viene detrás». Además, Pidre apunta las diferencias entre la juventud de ahora y la de antes. «El nivel de sufrimiento no es el mismo, pero en todos los aspectos, en todos los conceptos no tienen el aguante y la responsabilidad que había antiguamente. Además que los pasos antes no eran los de hoy y no se andaba como ahora. Antes no sabíamos ni la banda que venía y cargaba mucha gente del muelle que estaba harta de trabajar con peso». No obstante, mantiene la esperanza. «Espero que siga la juventud empujando y se vaya enseñando; yo siempre lo he intentado hacer con mi gente. He llevado a niños que han ido creciendo y ahora son importantes cargadores. Antes también existían e las cruces de mayo.... ahora creo que queda una o dos». Sobre el papel de las hermandades Juan Pidre afirma que «la cofradía opta por un estilo, por una persona por las circunstancias que sean... buscan lo más idóneo y ya después te consultan. Por ejemplo en las mías lo coordinamos entre todos. De todas formas en estos días lo que cabe ahora mismo el periodo de reflexión. Porque esta es la fecha en la que todo el mundo dice que es el último año, pero luego empieza septiembre y se enchufan de nuevo... Hay que dejar reposar todo».

Juan José Muñoz Fernández Juan José Muñoz - A. M. Este año se ha estrenado con el martillo de la Titular del Nazareno del Amor y el Martes Santo volvió a estar al frente de la Virgen de Desamparados del Caído. Es de los capataces más jóvenes que hay en Cádiz actualmente. Muñoz considera que «no creo que tengamos crisis de cargadores. Lo enfoco más a no haber aún un entendimiento entre junta y cargadores, Consejo y cargadores». Esa falta de consenso, según él hace que «a los cargadores les disminuyan las ganas de portar los pasos porque no se les escucha y se sienten los menos valorados». Como solución cree que «debe de ser al revés. Debe haber cordialidad; Se les debe escuchar al igual que los cargadores tienen que respetar a las juntas de gobierno. Como ya he dicho en otras ocasiones, pienso que deben de ir de la mano y no por caminos diferentes».

Manuel Ruiz Gené Manuel Ruiz Gené - A. V. Ha cumplido veinte años delante de los pasos como capataz. Lleva el martillo de Las Penas y el del Santísimo Cristo de la Misericordia y desde su experiencia afirma que «el boom de los cargadores que había hace unos años ya no está y es una cosa normal y lógica ya que es reflejo de la sociedad. Es una realidad que cada vez hay menos gente joven y a su vez menos gente joven que quiera estar dentro de los pasos». Ruiz Gené explica que «cada uno crea su grupo y las hermandades por lo general no generan cargadores para llevar sus pasos sino que es el capataz el que tiene que traer a su gente». Sobre el futuro tiene claro que «la carga tiende a profesionalizarse porque va a ser una necesidad por parte de las hermandades. Sí pienso que debería desaparecer ese ofrecimiento por parte de algunos capataces y que las cofradías tengan claro con quien quieren contar para sus hermandades. Lo ideal sería que cada paso, cada imagen, tuviera la gente suficiente para sacar sus pasos y luego tú eliges al capataz que quieres y lleva a esos hombres por el camino correcto, pero eso no es así. Además incide en que la situación de la sociedad se plasma en las hermandades y en la carga ya que «también cuesta mucho conformar una junta de gobierno. Cuando era un chaval estábamos los mismos en las iglesias para hacer los traslados y entonces era muy difícil entrar en la cuadrilla. Ahora, salvando honrosas excepciones, hay sitio libre en cualquier cuadrilla. Hoy los mejores cargadores tienen entre 40 y 50 años y repiten todos los días de la Semana Santa».

Jorge Gómez Jorge es capataz del Nazareno de Santa María - A. V. El responsable del martillo del Regidor Perpetuo aporta su visión sobre la situación de la carga. «En lo que a mí respecta no veo crisis ni tampoco nivel general. Cada capataz lleva sus temas de una forma u otra y habría que estudiar cada caso independientemente». Gómez apunta que «yo llevo al Señor de Cádiz que tiene mucha devoción y no tengo problemas con la carga, de hecho existe una lista de espera bastante amplia. Aunque claro, si miramos a otras hermandades con menos tirón, igual la situación es diferente. En mi caso no». Con respecto a la presencia de jóvenes destaca que «la carga en Cádiz desde finales de los años 70 a principios de los 80 evolucionó a las cuadrillas de hermanos y creo que cada época ha tenido su momento. Ahora ha evolucionado en otras cuestiones pero en definitiva es lo mismo. Porque algunos se jubilan pero las cuadrillas que yo sepa completan sus cuadrillas».

Juan Manuel Díaz Juanma Díaz, capataz de Expiración - A. V. El capataz del Santísimo Cristo de la Expiración destaca en primer lugar que hay diferentes tipos de cuadrillas y para unas resulta más sencillo que para otras encontrar cargadores. «La mía, de hermanos cargadores, requiere mayor compromiso económico y es más complicado. Además, las cuadrillas necesitas complementarlas. Tienen que tener una altura y unas características y es difícil encontrar a alguien que quiera pertenecer. Es decir que necesitas equilibrio de estatura y una experiencia...» Juanma sostiene también que ahora hace falta más gente porque «a principios de los 80 eran unas 50 o 60 personas las que necesitabas ya que no había relevo. Ahora estamos multiplicando por dos y entonces ni había tantas cuadrillas de hermanos. Necesitas dinero para poder salir y al final tienes que elegir». Sobre el futuro en la carga, Díaz no cree que se llegue a la profesionalización. «No porque no creo que se vuelva a cobrar pero con el tiempo la cofradía tendrá que decir que sea media cuadrilla de hermano y la otra media no. Y otra fórmula es lo que intentamos nosotros que es a través de la carga los hacemos hermanos y que de esa forma atraemos a los jóvenes a la cofradía para que la cuadrilla de hermanos siga funcionando. Nosotros llevamos gente veterana y gente joven que queremos incorporar a la hermandad. Es algo que ya lo hacíamos con Paco Vázquez. Y así tengo padres e hijos cargando juntos. Lo intentamos desde jóvenes y cuando llevan tres o cuatro años este es su Cristo y es que quieren cargar».

Tomás Martín Los hermanos Martín - L. V. Capataz de la Virgen del Amparo y del Cristo de Las Aguas, Tomás Martín comenta sobre la situación de la carga que «no hay crisis. Pero sí creo que hay mucha cantidad pero poca calidad. La generación no es la misma y los trabajos de hoy no son los mismos de entonces porque hay chavales suficientes pero habría que meterlos de otra forma». Además, este experimentado capataz apunta que «los que llevamos tiempo en esto deberíamos ir metiendo a la juventud y enseñarle la forma de cargar en Cádiz porque otra realidad es que en Cádiz cada vez hay menos habitantes y siempre somos los mismos en Carnaval y Semana Santa». En cuanto a las cuadrillas profesionales, Tomás entiende que «no volverán porque no hay cargadores pero si en quince años no cambia la situación podría haber el peligro del cambio en la forma de cargar, que a una cofradía le dé por meter costaleros o cualquier cosa y cuando empiece una cofradía empieza otra y yo lo que temo es eso. Las tradiciones de Cádiz tendríamos que respetarlas y luchar por ellas porque los capataces hacen un trabajo excepcional. Con un cambio en el estilo no estoy de acuerdo porque tenemos que defender lo nuestro. Y la solución pues hay muchos chavales jóvenes que van mal y no quieren seguir pero tenemos que enseñarles».