Juan Carlos Jurado: «De la magna no hay nada»

La posibilidad de que se celebre una procesión magna en Cádiz el próximo mes de septiembre está presente ya en los pensamientos de muchos cofrades pero la realidad es que a día de hoy no se ha abordado esa cuestión por parte de la Permanente del Consejo Local de Hermandades de Cádiz.

El propio presidente del organismo de la calle Cobos niega que en estos momentos se haya cerrado nada en torno a ese evento. « De la magna no hay nada . Eso fue una idea que surgió en 2019 cuando estuvimos hablando de la celebración del 125 aniversario del Consejo pero quedó todo parado por el tema de la pandemia y demás».

El máximo responsable de las cofradías gaditanas insiste a su vez que « ni se ha configurado nada, ni cómo sería, ni los pasos ni la fecha. Es sólo una idea que salió entonces y que estaría pendiente de madurar. Pero para ello en primer lugar depende del Cabildo Catedral y del obispo don Rafael. Nosotros ni nos hemos sentado aún para abordar la Semana Santa y en esto tendrán que ver también no sólo los miembros de la Permanente sino también los hermanos mayores . Es una cuestión que depende de muchas circunstancias».

El hecho de celebrar una procesión magna podría no obstante ser una de las formas de celebración del 300 aniversario del inicio de la construcción de la Catedral de Cádiz . Hay que recordar que la última magna se desarrolló en el año 2012, con motivo del Bicentenario de la Constitución. Y más recientemente, en 2018, se celebró a nivel diócesis un vía crucis diocesano para conmemorar los 750 años del traslado de la diócesis de Cádiz a Ceuta.

Que ante esta nueva efeméride se convoque una magna dependerá de la autoridad eclesiástica y lo que acuerden las hermandades. Como cofrade, de forma particular, Jurado afirma que « si se celebrara no lo vería mal pero no es mi decisión . Lo veo bien para la ciudad y para todos a pesar de las críticas que están recibiendo las cofradías por la Semana Santa».