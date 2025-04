La ilusión de los nuevos hermanos mayores: «La responsabilidad es enorme»

Relevos en las hermandades. Nuevas caras para tomar el testigo de hermanos y hermanas mayores que lo han dado por su cofradía pero que por la limitación de mandato, de ocho años, u otras razones tienen que dar un paso al lado. Nuevos tiempos sabiendo que si el que coge el testigo lleva años dentro de la corporación todo es más sencillo. Son los casos de Fernando Díaz y Javier Trias. Los nuevos hermanos mayores de Expiración y La Aguas, elegidos apenas hace unos meses, viven su primera Semana Santa como máximos responsables de sus hermandades, entendiendo lo que ello supone.

Dos cofradías que, curiosamente, han sufrido avatares similares en los últimos años en cuanto a sus sedes canónicas. Expiración con los eternos problemas de la Castrense y Las Aguas tras dejar San Felipe Neri y quedarse en Santa Cruz. Savia nueva con un trabajo importante detrás.

«Hay amor y tradición, fundamental para coger el testigo»

Fernando Diaz tomó el relevo hace unos meses de Elisa Montero en la hermandad de Expiración. Una transición dentro de la propia junta de gobierno que no alteró en nada el devenir de la cofradía. «Tengo muchas ganas, la verdad. Vamos a ver cómo se plantea, va a ser mi primera Semana Santa tras poco tiempo en el cargo. Está siendo una enorme vorágine lo que estamos viviendo en cuanto a la Cuaresma se refiere. Muy fructífero para todos, eso es lo importante», reconoce.

Un relevo sencillo y tranquilo. «Está claro que si llevas tiempo en la cofradía puedes intuir a lo que te enfrentas si eres hermano mayor. Al final coger el relevo ayuda en todos los sentidos porque es mucho más sencillo. Hay amor y tradición por la cofradía y eso es fundamental a la hora de coger el testigo», explica Diaz.

«Son días muy intensos en las hermandades. Está claro que el trabajo de una cofradía se tiene que ver en la parroquía durante todo el año pero lo cierto es que en la Cuaresma se intensifica. Todo se pone a tope, nos hemos quedado sin túnicas gracias a un trabajo que se hace por parte de toda la junta de gobierno, los hermanos y un esfuerzo que se hace de principio a fin», destaca el máximo responsable de la hermandad del Viernes Santo.

La pregunta del millón, ¿cuándo volverá Expiración a la Castrense? «Estamos muy contentos en el Carmen pero hay que tener en cuenta que nuestra iglesia tiene su parte diocesana y su parte militar, que depende del Ministerio de Defensa y por ende del Estadio. Lo que es la restauración del techo está avanzando en cuanto a la burocracía. El escollo que tenemos son los Presupuestos Generales del Estado. Si se prorrogan, que parece será así, se le podrá dar un empujón con la licitación. Nuestra intención es que estemos en casa la próxima Semana Santa. La obra puede ser de unos cinco meses pero todo está en el aire por la burocracia y los presupuestos«.

Un Viernes Santo, desde el Carmen. «Estamos muy ilusionados con este Viernes Santo. Creo que se van a vivir dos grandes momentos con la salida y la recogida por la Alameda y el paso por la Plaza de España. Serán momentos muy bonitos para nuestros titulares y hermanos, dos grandes devociones de Cádiz que traspasan la pasión de muchos devotos. Una pasión arraigada familiarmente, una tradición de padres a hijos», concluye Fernando Diaz.

«He cambiado las herramientas por un papel más diplomático»

Del Carmen a la catedral vieja que estos días es un museo cofrade con las numerosas hermandades erradicadas allí. Una de ella, Las Aguas, con Javier Trias como máximo responsable. Fue elegido hermano mayor en el pasado mes de septiembre y ahora afronta su primer Miércoles Santo. «Estoy ilusionado y cansado por la intensa Cuaresma que estamos viviendo. Tengo muchas ganas de que llegue la semana de pasión y al final esto hay que llevarlo hacía delante porque nos gusta mucho, como no puede ser menos».

Un trabajo importante con muchos frentes abiertos. «Todo esto se afronta con la vida personal que tiene cada uno. Aquí hay una fe y una devoción enorme. No vivimos de esto, sino que lo implantamos en nuestra vida«, reconoce.

Javier Trias ha pasado de mayordomo a hermano mayor, por lo que no es ajeno al día a día de su hermandad. «Sabía lo que me iba a enfrentar, he cambiado las herramientas por acudir a actos y representar a la hermandad en todos los actos que se le requiera. Es un papel más diplomático, lo que está claro es que son roles distintos. Me gusta tratar con la gente y creo que se me da bien ser hermano mayor. Son cargos fundamentales para la hermandad y lo importante es decantarte por uno y hacerlo lo mejor posible».

«Somos una junta de gobierno joven con gente que no pasa de los 30 años. Llevar años ligado a la cofradía ayuda a tomar el relevo y dirigir la hermandad, eso está claro», añade.

Respecto a la situación actual de la cofradía, Trias destaca que «estamos bien en Santa Cruz. Agradecemos al Padre Rafael que nos acogiera y nos diera nuestra casa aquí. Estamos contentos, hemos crecido en los últimos años y esperamos que sigamos aquí durante los próximos años«.

¿Cómo afronta el Miércoles Santo? «Con mucha responsabilidad. Son muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta y lo cierto es que se afronta sabiendo la exigencia que requiere una salida procesional. También la afrontamos con muchas ganas porque desde el Covid prácticamente no hemos salido a la calle. Ganas de una salida procesional para dar testimonio de fe», concluye.