Domingo de Ramos de la Semana Santa de Cádiz 2025, en directo: horarios, itinerarios y última hora hoy

Hoy es Domingo de Ramos en Cádiz. Las calles de la ciudad rebosarán de ilusión durante este día que da inicio oficialmente a la Semana Santa 2025. Aunque los cofrades tendrán que estar muy pendientes del cielo, ya que las previsiones meteorológicas indican que existe cierto riesgo de lluvia. En cualquier caso, si el tiempo lo permite, un total de cinco hermandades procesionarán hoy en Cádiz: La Paz (Borriquita), Despojado, Las Penas, la Sagrada Cena y la Humildad y Paciencia.

