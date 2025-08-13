Días de devoción y pasión cofrade con el Besamanos Magno de Cádiz

Días de pasión y devoción cofrade en todos los sentidos. Así está Cádiz desde que este martes 12 de agosto ya la inmensa mayoría de imágenes marianas están expuestas en el Besamanos Magno con motivo del 75 aniversario del Dogma de la Asunción.

Aunque ya se han visto los primeros devotos en algunos templos gaditanos, lo fuerte está por venir tanto en esta jornada de miércoles como en las venideras, teniendo en cuenta la festividad de este 15 de agosto, Día de la Asunción, en la que muchos templos abrirán también en jornada de mañana y continuarán por la tarde, en algunos casos con diferentes eucaristías.

Desde el pasado fin de semana los responsables de las distintas hermandades se afanaban por preparar a las imágenes para este esperado besamanos. Un total de quince templos de intramuros y cinco de extramuros de Cádiz reciben a los fieles que acuden a rezar y contemplar con detalle como se han dispuesto sus devociones.

En este recorrido por los veinte templos que participan, gracias a sus diferentes hermandades, en el Besamanos hay que destacar barrios como La Viña con hasta tres devociones marianas. En la parroquia de la Palma, las dos titulares coronadas de la archicofradía. La Dolorosa está dispuesta a la altura de los fieles en el centro de la capilla Sacramental, vestida con manto verde cedido por la hermandad de la Esperanza de Granada, saya de Coronación y corona de Oro. También está en esa iglesia la Virgen de la Palma igualmente a la altura de los fieles en el presbiterio del altar mayor, portando corona de Oro y revestida con los colores asuncionistas.

Por su parte en Santa Catalina está la Virgen de Gracia y Esperanza de la cofradía de la Oración en el Huerto, que también participa en este besamanos. Preside el altar del templo exornada con flores de color blanco.

Asimismo, Santa María también sobresale con Victoria y Dolores de Expiración y Nazareno respectivamente, lo que está atrayendo un gran número de fieles a la iglesia del arrabal gaditano.

Recorrido en el que no se puede olvidar al iglesia de San Lorenzo con la Virgen de los Desconsuelos de Afligidos. Para esta ocasión tan especial la cofradía del Jueves Santo ha optado porque María Santísima de los Desconsuelos esté bajo la espléndida cúpula de Jesús Guerrero que se creó para la participación de la corporación en la celebración de la Magna Mariana de 2017 con motivo del 150 aniversario del nombramiento de la Virgen del Rosario como patrona de Cádiz.

También en el mismo templo de la calle Sagasta se encontraba María Santísima en su Quinta Angustia de Descendimiento. Ubicada en la capilla del Pilar la titular de Descendimiento también ha sido vestida por Juan Carlos Romero y la composición floral va a cargo de Jesús Guerrero.

Las imágenes que se incorporan este miércoles 13

Con todo las hermandades que desde este miércoles 13 de agosto se incorporan a estos altares cofrade son las siguientes:

María Santísima del Mayor Dolor (cofradía de Buena Muerte). Iglesia de San Agustín. Del 13 al 15 de agosto de 10.30 a 12 horas y de 19 a 21 horas.

María Santísima de la Concepción (hermandad del Despojado). Santuario de María Auxiliadora. Del 13 al 15 de agosto de 19 a 22 horas.