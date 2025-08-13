Besamanos Magno: Cádiz se viste de gloria mariana

Cádiz inició su Besamanos Magno para conmemorar el 75 aniversario del Dogma de la Asunción. Hasta veintidós imágenes marianas participan en este acto y a ellas se unen la Virgen del Amor Hermoso y la primitiva de Servitas, la primera, en celebración de sus cultos previos a la salida procesional del viernes y la segunda, que saldrá en rosario de la aurora en esa misma jornada.

Desde el pasado fin de semana los responsables de las distintas hermandades se afanaban por preparar a las imágenes para este esperado besamanos. Un total de quince templos de intramuros y cinco de extramuros de Cádiz reciben a los fieles que acuden a rezar y contemplar con detalle como se han dispuesto sus devociones.

En San Lorenzo finalizaba el montaje de la Virgen de los Desconsuelos de Afligidos a última hora del lunes. Para esta ocasión tan especial la cofradía del Jueves Santo ha optado porque María Santísima de los Desconsuelos esté bajo la espléndida cúpula de Jesús Guerrero que se creó para la participación de la corporación en la celebración de la Magna Mariana de 2017 con motivo del 150 aniversario del nombramiento de la Virgen del Rosario como patrona de Cádiz. Juan Carlos Romero ha sido el encargado de vestir a la imagen y exorno floral lo ha realizado Luis Manuel Reyes.

También en el mismo templo de la calle Sagasta se encontraba María Santísima en su Quinta Angustia de Descendimiento. Ubicada en la capilla del Pilar la titular de Descendimiento también ha sido vestida por Juan Carlos Romero y la composición floral va a cargo de Jesús Guerrero.

Diferente es también la imagen del altar de la iglesia de San Pablo. En este caso la cofradía del Ecce-Homo ha dispuestos dos imágenes marianas: la Virgen de las Angustias y la del Sagrario de Toledo. La primera preside el templo precisamente por las celebraciones del Dogma de la Asunción y va vestida por Pablo Baena. Luce saya de seda blanca bordada en hojilla de plata y su manto azul bordado en oro. La Virgen del Sagrario combina manto del terno coral y saya del terno amarillo. Se encuentra en besamanos con motivo de este LXXV aniversario del dogma de la Asunción puesto que Ella, como la de Toledo, tiene su fiesta el 15. Manuel García Montero ha elegido distintas especies de flores, todo blanco para esta ocasión.

En la capilla del Caminito en la calle Isabel la Católica también se encuentra en besamanos otra de las grandes devociones marianas de Cádiz, la Virgen de las Angustias. Juan Carlos Romero y Francisco Rosety han ataviado y exornado floralmente este grupo escultórico y la hermandad ha decidido situarlo cerca de la puerta de forma que la portada de la capilla sea el marco de la imagen.

En la Viña hasta tres imágenes se encuentran en besamanos. En la parroquia de la Palma, las dos titulares coronadas de la archicofradía. La Dolorosa está dispuesta a la altura de los fieles en el centro de la capilla Ssacramental, vestida con manto verde cedido por la hermandad de la Esperanza de Granada, saya de Coronación y corona de Oro. La Virgen estará dispuesta en ceremonia de devoto besamanos hasta el próximo 15 de Agosto y este jueves será la Función Solemne con motivo del III Aniversario de Coronación. También está en esa iglesia la Virgen de la Palma igualmente a la altura de los fieles en el presbiterio del altar mayor, portando corona de Oro y revestida con los colores asuncionistas. Para la ocasión la Virgen luce manto celeste cedido por la Pontificia y Real Cofradía de la Purísima Concepción, patrona de Puente Genil.

Por su parte en Santa Catalina está la Virgen de Gracia y Esperanza de la cofradía de la Oración en el Huerto, que también participa en este besamanos. Preside el altar del templo exornada con flores de color blanco.

Son solo algunas de las imágenes que deja este recorrido por el besamanos mariano que deja esta conmemoración del 75 aniversario del Dogma de la Asunción. Pero cabe recordar que en hasta el viernes se podrán visitar todas las que participan.

Celebración del Dogma de la Asunción Iglesias e imágenes María Santísima de los Desconsuelo (cofradía de los Afligidos). Iglesia de San Lorenzo. De 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas del 12 al 14 de agosto, y el día 15 de agosto del 9 a 13 horas.

Nuestra Señora de las Angustias (cofradías del Caminito). Capilla del Caminito. El martes 12 de agosto de 12 de 17 a 20 horas. 13 y 14 de agosto, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. El viernes 15 de agosto, de 10 a 13 horas.

María Santísima en su Quinta Angustia (cofradía de Descendimiento). Iglesia de San Lorenzo. Del 12 al 15 de agosto de 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas.

Nuestra Señora del Sagrario de Toledo (cofradía de Ecce Homo). Iglesia de San Pablo. Del 12 al 15 de agosto de 11 a 13 horas y de 18 a 21 horas.

María Santísima de la Victoria (cofradía de Expiración). Iglesia de Santa María. El 12 de agosto de 18 a 22.30 horas. 13 y 14 de agosto, de 10 a 14 horas y de 18 a 22.30 horas. Viernes 15 de agosto, de 9 a 14.30 horas.

Nuestra Señora de Gracia y Esperanza (cofradía del Huerto). Iglesia de Santa Catalina. Del 12 al 14 de agosto, de 18 a 21.30 horas. Viernes 15 de agosto, de 10 a 13.30 horas.

Nuestra Señora de la Palma Coronada y María Santísima de las Penas Coronada. Iglesia de La Palma. Del 12 al 14 de agosto, de 10.30 horas a 13.30 horas y de 18.30 a 21.30 horas. Viernes 15 de agosto, de 10 a 14 horas.

María Santísima de la Trinidad (hermandad del Medinaceli). Iglesia de Santa Cruz. Del 12 al 15 de agosto de 11 a 13 horas y de 18 a 20.30 horas.

María Santísima de los Dolores (Imagen fundacional). Capilla de Servitas en la iglesia de San Lorenzo. De 12 al 14 de agosto, de 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas. Viernes 15 de agosto, de 10 a 12 horas.

Nuestra Señora del Buen Fin (cofradía de Sentencia). Iglesia de la Merced. Del 12 al 14 de agosto de 18.30 a 21 horas, y el viernes 15 de agosto, de 10 a 13 horas y de 18.30 a 21 horas.

María Santísima de la Piedad (hermandad de las Siete Palabras). Iglesia de la Merced. Del 12 al 14 de agosto de 18.30 a 21 horas, y el viernes 15 de agosto, de 10 a 13 horas y de 18.30 a 21 horas.

Nuestra Señora del Rosario (Patrona de Cádiz). Iglesia de Santo Domingo. Del 12 al 15 de agosto, de 11 a 13 horas y de 18 a 21 horas.

Nuestra Señora de la Esperanza y Nuestra Señora del Amor Hermoso (cofradía de Cigarreras). Iglesia de Santo Domingo. Del 12 al 15 de agosto, de 11 a 13 horas y de 18 a 21 horas.

María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso (parroquia de San José). Iglesia de San José. Del 12 al 15 de agosto de 9 a 13 horas y de 18 a 20.30 horas.

María Santísima del Amparo (hermandad de La Paz). Iglesia de San José. Del 12 al 15 de agosto de 9 a 13 horas y de 18 a 20.30 horas.

Nuestra Señora del Rocío (hermandad del Rocío). Iglesia de San José. Del 12 al 15 de agosto de 9 a 13 horas y de 18 a 20.30 horas.

María Santísima Madre del Buen Pastor (hermandad Madre del Buen Pastor). Iglesia del colegio del Rebaño de María. El martes 12 de agosto, de 19 a 21 horas. 13 y 14 de agosto, de 11 a 13 horas y de 19 a 21 horas. El viernes 15 de agosto, de 11 a 13 horas.

Las hermandades que participann a partir del 13 de agosto son:

María Santísima del Mayor Dolor (cofradía de Buena Muerte). Iglesia de San Agustín. Del 13 al 15 de agosto de 10.30 a 12 horas y de 19 a 21 horas.

María Santísima de la Concepción (hermandad del Despojado). Santuario de María Auxiliadora. Del 13 al 15 de agosto de 19 a 22 horas.

María Santísima de los Dolores (cofradía del Nazareno). Iglesia de Santa María. 13 y 14 de agosto, de 18.30 a 22 horas. Viernes 15 de agosto de 9 a 14 horas y de 17.30 a 22 horas.

