Imágenes y horarios del Besamanos Magno de Cádiz

La Virgen de los Dolores del Nazareno en un besamanos en Santa María

Se podría decir que lo que Cádiz va a vivir durante la próxima semana es algo realmente sin precedentes, pues nunca antes se ha podido disfrutar de la pasión y fe mariana de la ciudad como lo que va a ocurrir en los días venideros, amén de la procesión magna que se vivió hace algo más de una década.

Con motivo del 75 aniversario del Dogma de la Asunción que la Iglesia Universal está conmemorando este año 2025, muchas cofradías de la ciudad han recogido la propuesta del Consejo de Hermandades, aprobada por el Obispado. De esta manera será también el primer gran acto de la nueva permanente que sigue encabezando Juan Carlos Jurado.

Prácticamente una veintena de hermandades han dado el visto bueno para este Besamanos Mango que tendrá lugar entre el 12 y el 15 de agosto, coincidiendo este último día con la fiesta de la Asunción que fuera aprobada el 1 de noviembre de 1950 y por tanto cumple 75 años. Una enorme devoción mariana y cofrade que se va a vivir en muchas de las iglesias de la capital gaditana, con las titulares expuestas para recibir la admiración de los fieles en un mes de agosto que acaba de comenzar y que promete emociones intensas, pues no hay que olvidar que este octavo mes del calendario se culminará con peregrinaciones históricas como la del Nazareno a Extramuros o la de la Esperanza de Cigarreras a diferentes parroquias de Cádiz.

Encuentro histórico en Santa María con Victoria y Dolores

Peregrinaciones que también se van a dar en este Besamanos pues si bien la mayoría de titulares estarán en sus iglesias, la Virgen de Victoria de Expiración le dará un énfasis más especial a su besamanos, pues lo hará en la Iglesia Conventual de Santa María. Su estrecha relación con las madres concepcionistas, residentes en el arrabal, harán que el lunes 11 inicien el traslado desde el Carmen hasta Santa María, donde la Virgen vivirá su triduo durante los días 12, 13 y 14 a las 19:30 horas. Antes, el domingo 10, el recién elegido hermano mayor del Prendimiento Luis Rivero llevará a cabo el pregón a Victoria en el Carmen.

Ya en Santa María se vivirán días muy intensos y llamativos, pues además de Victoria, en el altar principal de Santa María, también estará la Virgen de los Dolores del Nazareno en la capilla de la hermandad del Regidor Perpetuo en horario de 18:30 a 22:00 los días 13 y 14, mientras que el viernes 15 será de 9 a 14:30 horas y de 18:00 a 22 horas.

San Lorenzo y la Merced, epicentros devocionales

Junto a Expiración y Nazareno, serán prácticamente 20 las hermandades que han confirmado su participación en este Besamanos Magno y que lo tienen casi todo listo para que los devotos acudan a sus diferentes templos. Así, María Santísima de los Desconsuelos de Afligidos también formará parte de este hecho histórico en su Parroquia de San Lorenzo durante el 12,13 y 14 de agosto lo hará de 10:00 a 13:00 horas y por la tarde de 18:00 a 21:00. El 15 de agosto estará expuesta de de 10:00 a 13:00 horas.

En el mismo templo, María Santísima en su Quinta Angustia de la cofradía de Descendimiento estará expuesta en besamanos para la celebración de dicha efeméride, en horario de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 del 12 al 15 de agosto.

Sin dejar San Lorenzo, no podía faltar a esta solemne cita la Virgen de los Dolores de la Orden Servita. Aunque este caso la advocación mariana ha estado estos días en su tradicional besamanos, mientras que el próximo jueves tendrá una solemne eucaristía y el viernes 15 el Rosario de la Aurora por las calles de la feligresía, estando la parte musical a cargo del Coro de nuestra Orden.

María Santísima de la Piedad, de la hermandad de La Sed, lo hará en la Merced junto a Nuestra Señora del Buen Fin de Sentencia. Se podrá visitar a las dos titulares en horario de 18:30 a 21 horas del 12 al 15 de agosto.

De La Palma, a Santa Catalina y el centro de la ciudad

No faltará a la cita la hermandad de La Palma con sus dos Vírgenes coronadas. Tanto Nuestra Señora de la Palma Coronada como María Santísima de las Penas Coronada estarán en besamanos en la iglesia del barrio de la Viña. En San Pablo, La Virgen del Sagrario de Toledo de Ecce-Homo también participará del martes 12 al jueves 14 en horario de 11 a 13 horas y de 18 a 19:45 horas. Por su parte la Virgen de las Angustias del Caminito, Trinidad de Medinaceli y la Pastora también estarán en este Besamanos Magno en sus respectivos templos.

La cosa no queda ahí. La cofradía del Huerto, en un año más que especial para la hermandad por el Jubileo de la Esperanza y su regreso a la Semana Santa, tendrá a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza en Santa Catalina en horario de 18:00 a 21:30 del 12 al 15, además el mismo viernes también por la mañana de 10:30 a 13:30 horas.

La Patrona no faltará

Y del casco antiguo a Extramuros. San José será el templo de referencia con la Virgen del Amparo y Nuestra Señora de El Rocío. Tanto la titular de Borriquita como la patrona de Extramuros estarán en besamanos del 12 al 14 de agosto en horario de 9 a 13 y de 18 a 20:30 horas. El viernes 15 estará de 9 a 13 y de 19:30 a 21:30 horas.

75 Aniversario Dogma de la Asunción Horarios del Besamanos Magno Virgen del Rosario (Patrona de Cádiz): Iglesia de Santo Domingo. Será bajada desde su camarín. Quedará expuesta junto al altar mayor desde el 13 al 16 de agosto, presidiendo la vigilia del 14 de agosto a las 21:00 h y el rosario público del 16 a la misma hora.

Virgen de la Victoria (Expiración): Tras un traslado extraordinario desde Santo Domingo a Santa María, participará en su besamanos dentro del triduo, que culmina el 15 de agosto con función solemne a las 11:00 h seguida de un rosario de regreso. Martes 12: 18 a 22:30;13 y 14: 10:00-14:00 y 18:00-22:30; Viernes 15: 09:00-14:30

María Santísima de los Dolores (Nazareno de Santa María). Capilla del Nazareno en la iglesia de Santa María. 13 y 14 de agosto: de 18:30 a 22:30 h; 15 de agosto: de 9:00 a 14:30 h y de 18:00 a 22:00 h

Virgen de La Palma y Virgen de las Penas (Archicofradía de La Palma). Iglesia de La Palma. Ambas estarán en veneración del 12 al 15 de agosto; la Dolorosa celebrará, además, el tercer aniversario de su coronación canónica el día 14. Del 12 al 14: 10:30-13:30 y 18:30-21:30; Viernes 15: 10:00-14:00

Virgen del Sagrario (Ecce-Homo). Iglesia de San Pablo Expuesta en besamanos del 12 al 15 de agosto. Del 12 al 15:. 11:00 a 13:00 y 18:00-21.00

Pastora de Trille. Rebaño de María. Martes 12: 19-21; Miércoles 13 y Jueves 14: 11-13 y 19-21; Viernes 15: 11-13

Gracia y Esperanza. Iglesia de Capuchinos. Del 12 al 14: 18.00 a 21.30. Día 15 de 10.30 a 13.30 8.00 a 21.30.

Buen Fin (Sentencia). Iglesia de La Merced. Del 12 al 15 d: 18:30-21:30

Amparo (La Borriquita). Iglesia de San José. Del 12 al 15 de agosto: De 9:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00

Quinta Angustia Descendimiento). Iglesia de San Lorenzo. Del 12 al 15 de agosto: de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00

Piedad (Siete Palabras). Iglesia de La Merced. Del 12 al 14: de 18:30 a 21:00. Viernes 15: de 10 a 13 y de 18:30 a 21

Desconsuelo (Afligidos). Iglesia de San Lorenzo. Del 12 al 14: de 10:00-13:00 y de 18:00 a 21:00. Viernes 15: de 9:00 a 13:00

Rocío. Iglesia de San José. Del 12 al 14: 9:00-13:00 y de 18:00-20:30. Viernes 15: 9:00-13:00 y de 18:00-21:30

Mayor Dolor (Buena Muerte). Iglesia de San Agustín. Del 13 al 15: 10:30-12:00 y de 19:00 -21:00

Esperanza Cigarrera. Iglesia de Santo Domingo. Del 12 al 15: de 11:00-13:00 y de 18:00-21:00

Concepción (Despojado). Santuario de María Auxiliadora. Del 13 al 15: 19:00-22:00

Mayor Dolor y Traspaso. Iglesia de San José. Del 12 al 14: 9:00-13:00 y de 18:00-20:30. Viernes 15: 9:00-13:00 y de 18:00-21:30

Trinidad (Medinaceli). Iglesia de Santa Cruz. Del 12 al 15: De 11:00-13:00 y de 18:00-20:30

Servitas. Capilla de Servitas anexa a San Lorenzo. Del 12 al 14: de 9:00-13:00 y de 18:00 a 20:30. Viernes 15: de 9:00 a 13:00 y 19:30-21:30

Angustias (Caminito). Capilla del Caminito. 12 de augosto: 17:00 a 20:00. 13 y 14: 10:00-13:00 y 17:00-20:00. 15 de agosto: 10:00-13:00

Cultos complementarios:

Vigilia de oración el 14 de agosto en la iglesia de Santo Domingo

Rosario público previsto para el 16 de agosto, con recorrido aún por confirmar.

Para culminar todo este recorrido cofrade y mariano, la Virgen del Rosario será otra de las grandes protagonistas de este Besamanos Magno por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción. La Patrona de Cádiz bajará de su camarín del altar de Santo Domingo el miércoles 13 de agosto. Paralelamente a su veneración se celebrará una vigilia el 14 y un rosario el sábado 16.