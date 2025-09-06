Cádiz se rinde a la emoción: Los Cleriguillos cantan al Nazareno un pasodoble de Antonio Martín

Música de Carnaval y devoción cofrade se unieron en un momento histórico en Cádiz

Cádiz vivió un momento de intensa emoción cuando la Antología de Los Cleriguillos interpretó el pasodoble de 'Entre rejas' dedicado a Jesús Nazareno, obra de Antonio Martín, coincidiendo con el regreso del Señor de Cádiz a Santa María en el último día de su histórica peregrinación por los barrios de la capital.

La música del Carnaval se fundió con la devoción cofrade en un instante único que quedará grabado en la memoria de la Cádiz.