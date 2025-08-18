El Besamanos Magno llenó los templos de Cádiz

La celebración de los actos extraordinarios para conmemorar el LXXV aniversario del Dogma de Fe de la Asunción de la Virgen María se han desarrollado en Cádiz con un gran éxito de participación.

Durante estos días en los que se ha celebrado el Besamanos Magno las iglesias de Cádiz han recibido cientos de visitas de fieles y devotos que han acudido a contemplar cómo se habían dispuesto las imágenes para una ocasión tan excepcional.

Gaditanos, vecinos de la provincia, y personas llegadas de distintos puntos de Andalucía, especialmente de Sevilla y Córdoba, además de otros lugares de España como Madrid, no han perdido la oportunidad de hacer el recorrido por los templos. También visitantes extranjeros que llegaron en los cruceros se interesaron por este acto extraordinario.

El Consejo de Hermandades y Cofradías ha agradecido públicamente el trabajo y dedicación de las corporaciones y parroquias que han preparado los altares extraordinarios para la veneración de las imágenes marianas así como su implicación, manteniendo abiertos los templos, ampliando incluso los horarios previstos y soportando temperaturas más elevadas de las habituales.

La celebración del Vigilia de la Asunción en la iglesia de Santo Domingo el jueves también contó con una importante participación de las hermandades y cofradías, así como el acto de clausura, el Rosario Público en el Santuario de la Patrona.

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz continuará en las próximas semanas celebrando los actos organizados por el Año Jubilar de la Esperanza, con la misa estacional aprobada por Decreto por el Obispado de Cádiz el 29 de agosto a las 20.30 horas en la Catedral de Cádiz, y que estará presidida por la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, titular de la cofradía de Cigarreras.