El balance de Juan Carlos Jurado: «Han pesado los años sin salir en algunas cofradías pero la decisión de hacerlo ha sido responsable»

Y la Semana Santa se fue, acabó. Nunca mejor dicho lo de semana pues no hace tanto Servitas abría los cortejos procesionales un Viernes de Dolores y en nada el Resucitado estaba llegando a San Antonio para poner fin a la semana mayor. Días de mucha intensidad que se manifiestan en el trabajo de todo un año, sin olvidar que las hermandades son cofradías en Semana Santa pero son precisamente hermandades todo el año.

Una Semana Santa que ha sido mucho mejor que la de 2024, era difícil que fuera peor que del año pasado con tanta lluvia. Y aunque las precipitaciones han vuelto a hacer de los suyo este año, el balance general debe ser positivo.

«Han sido 29 hermandades las que han podido realizar la Estación de Penitencia, algunas con sobresaltos y otras con mayor tranquilidad sobre todo las del Domingo de Ramos, Jueves Santo, Madrugada y el Sábado Santo en el que no hubo alternaciones en los recorridos», reconoce el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz Juan Carlos Jurado.

El máximo responsable de la Permanente no olvida el gran lunar de esta semana mayor. «El Martes Santo ha sido muy complicado. Por la mañana nos decían que podía llover a las cinco, luego nos dijeron que se podía adelanter y cuando iba camino de Cádiz me informó Antonio Vela que sobre las siete de la tarde podían llegar quizás algunas nubes con tormenta y la verdad es que acertó. Le comuniqué esta situación a los hermanos mayores de esa jornada pero fue una nube totalmente sorpresiva que nos dejó una jornada desgraciada».

¿Mala suerte o falta de previsión? «Yo creo que fue mala suerte porque fue todo inesperado. Esa lluvia que entró podía hacerlo como no. Para mi no hay responsabilidad alguna de los hermanos mayores, agredezco a todos ellos su disponibilidad y trabajo porque la han prestado en todas las jornadas de la Semana Santa«, explica Jurado.

Quizás la situación más complicada fue la que vivió Piedad con el palio de Lágrimas a escasos metros de su templo y con la decisión de continuar a pesar de la que les estaba cayendo. «Estuve con Juan Carlos Torrejón (hermano mayor de Piedad) hablando y es cierto que su Cruz de Guía estaba muy cerca de entrar en Carrera Oficial. En ese momento comenzó un chispeo que no era intenso y luego llegó el gran chaparrón que incluso nos dejó granizo que a Sanidad le cogió en mitad de la Plaza de San Juan de Dios».

Para más de una cofradía ha pesado a la hora de salir el hecho de que en los últimos cinco años han podido procesionar entre una y dos veces a lo sumo, cuestión que reconoce Juan Carlos Jurado. «Evidentemente lo que ha venido pasando en los últimos años ha pesado a la hora de decidir para hacer testimonio de fe. El año 2024, en el 2022 también tuvimos algo de lluvia tras dos años sin salir por la panedmia. Las hermandades han tenido ímpetu pero sobre todo responsabilidad, no han salido a la calle por salir. Han sopesado las decisiones mucho en las juntas de gobierno, decisiones que son muy complicadas«.

«Hemos tenido récord de ventas de sillas»

Respecto a la Carrera Oficial, Jurado muestra su satisfacción aunque cuestiones a pulir. «Me ha gustado como ha quedado la Plaza de San Juan de Dios aunque se puede seguir mejorando. He visto la plaza llena muchos días, el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo, la estampa el Jueves Santo con el Nazareno pasando y el Huerto en la Carrera Oficial recibiendo aplausos. Hay que seguir mejorando los palcos, instalar nuevas vallas como las que se han puesto en Nueva de cara a que no se muevan. Hay que seguir trabajando en muchas cuestiones y aprovecho para pedir disculpas a los abonados de palcos y sillas que han tenido algunas incidencias. Todo aquel que me ha dejado su móvil le he llamado para pedir disculpas y solucionar algunas cuestiones como el practicable que se colocó en la Catedral de Onda Cádiz que restaba visibilidad a algunos abonados«.

El presidente del Consejo destaca que «hemos tenido mucha demanda. Si hubiéramos tenido más sillas y palcos más habríamos vendido. Con lo que he podido ver hasta hora hemos superado los datos de ventas de sillas del año pasado. Estaremos en récord de ventas».

Y dentro de la Carrera Oficial, el Palillero. La disposición de las sillas hizo parte dle público no pudiera ver bien a las cofradías que seguían por Columela a la izquierda. «Hay que buscar otra manera de la disponibilidad de sillas en el Palillero. También hay gente que me han felicitado de esa zona. Alguna cofradía me ha dicho que el año que viene quizás no termine de coger hacía la izquierda por la calle Columela, de cara también a que en la plaza la gente tenga más visibilidad«.

El gran estreno de la Semana Santa estuvo en Santa Catalina. «Creo que el Huerto ha ganado mucho con su nueva sede. El barrio los ha acogido bien y la hermandad ha hecho lo mismo. La Palma les ha echado una mano y lo importante es que van a cuajar bien con su casa y vida propias».

Una Semana Santa que ha sido la de la expectación, la del público y la de gran cantidad de personas en la calle. «He notado una expectación enorme. Muchas ganas de Semana Santa y eso es algo muy positivo para todos. El fervor ha sido notorio en las diferentes calles de la ciudad», concluye Juan Carlos Jurado.