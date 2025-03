Arranca la Cuaresma gaditana: «Es tiempo de conversión recordando que poco a poco nos acercamos al Domingo de Ramos»

Tiempo de reflexión, de vivencias y de fe. Arranca la Cuaresma y en Cádiz lo hace con su tradicional Via Crucis organizado por el Consejo de Hermandades. Un acto que ha ganado mucho peso en los últimos años y que se ha engrandecido recordando que poco a poco nos iremos encaminando al Domingo de Ramos y a la Semana Santa, un tiempo marcado en el calendario de cualquier cofrade, creyente y gaditano.

Y en Cádiz estos 40 días previos al inicio de la semana mayor lo hace con una de las imágenes más entrañables y más queridas de la ciudad de Cádiz como es la Virgen de las Angustias del Caminito.

Tras muchos años sin presidir el Via Crucis ha llegado el momento de la elegante cofradía del Miércoles Santo gaditano. «Han sido días de mucho trabajo e intensidad. Esta última semana ha sido una locura, días de mañana y tarde en la capilla pero tengo una junta de gobierno que trabaja de manera incansable. Lo tenemos todo listo y preparado y solo mirando al cielo para poder partir esta tarde desde la capilla», reconoce el hermano mayor de la hermandad Ramón Medel.

¿Qué supone para vuestra cofradía presidir este Via Crucis? «Siempre es un honor para cualquier cofradía que se precie. Estamos muy orgullosos de nuestro misterio y creemos que es merecedor de ello. El Via Crucis tal y como está concebido desde la pandemia es todo un acierto presidiendo la imagen en el altar y todo el público frente a ella viviendo el rezo de las estaciones. Leer una estación del Via Crucis es un honor que se nos da a los fieles«, explica el hermano mayor.

Más de 200 hermanos estarán presentes en el acto. «Solo con el grupo joven son casi 80 jóvenes, así que imagina la expectación que hay. Va a parecer más un Miércoles Santo con nuestra salida procesional que un primer lunes de Cuaresma», reconoce entre risas Medel. «Van a ser muchas las personas que nos acompañen en esta jornada y eso habla muy bien de la salud de nuestra cofradía».

¿Cuál debe ser el mensaje para los cristianos y cofrades con este Via Crucis presidido por el Caminito? Medel explica que «estamos hablando de rememorar la pasión de Jesús con las 14 estaciones. Es el primer gran acto para recordamos que estamos en Cuaresma y que vamos encaminados a la Semana Santa y al Domingo de Resurrección, sin la resurrección no somos nada. Es tiempo de conversión y de reflexión recordando que poco a poco también nos acercamos al Domingo de Ramos.

Los planes en caso de lluvia

Un Via Crucis marcado por la metereología y es que los partes de la AEMET hablan de un 100% de probabilidad de precipitaciones durante la tarde y noche de este primer lunes de Cuaresma. En ese aspecto, la hermandad tiene claro que si hay posibilidad de salir lo harán sin olvidar el paso ligero que suele caracterizar siempre al Caminito.

«Con el Consejo de Hermandades hemos acordado que hasta las 3 de la tarde tomarenos una decisión. Si vemos que más tarde hay un claro entendemos que en menos de una hora nos podemos colar en la Catedral, siempre por el camino más corto que realmente es el que tenemos previsto», explilca el Hermano Mayor.

Un Via Crucis que será hará sí o sí, a pesar de la lluvia. «El protocolo dice que si no se puede realizar el Via Crucis con la imagen se haría con la Cruz de Guía». ¿Si no sale el Caminito repetirá en 2026? «Lo he hablado con Juan Carlos Jurado y me ha reconocido que ya se verá pero si este año no puede ser volveremos a hacerlo pronto, cuando se pueda», explica.

«Se puede dar también la circunstancia que salgamos hoy pero que luego nos quedemos en la Catedral si no podemos regresar a la capilla. Tenemos el permiso del Deán para ello», desvela el hermano mayor Ramón Medel.