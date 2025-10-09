Antonio Sanz asume de forma provisional las competencias de Salud y Consumo en Andalucía

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, asumirá de forma provisional las competencias de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía tras la dimisión de Rocío Hernández Soto, que deja el cargo a raíz de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó este miércoles 8 de octubre un número extraordinario con el decreto del presidente, Juanma Moreno, que oficializa el cese, a petición propia, de Hernández Soto.

El mismo decreto recoge que Sanz se encargará del despacho ordinario y de la gestión de los asuntos de la Consejería mientras se designa a la persona que ocupará la cartera.

La renuncia se enmarca en la crisis abierta por los errores en la aplicación del programa de cribado de cáncer de mama, que han llevado al Gobierno andaluz a asumir responsabilidades políticas. Moreno explicó en su comparecencia que se trata de «una decisión necesaria» para afrontar esta situación y garantizar la confianza en el sistema sanitario.

La medida entró en vigor este mismo miércoles tras su publicación en el BOJA.