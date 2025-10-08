Un total de 200 mujeres del Hospital de Jerez serán citadas para completar el cribado del cáncer de mama dentro del plan de choque de la Junta

El Hospital de Jerez será uno de los centros implicados en el plan de choque puesto en marcha por la Junta de Andalucía para resolver las incidencias detectadas en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

En total, unas 200 mujeres de este centro sanitario gaditano estaban pendiente de una segunda prueba diagnóstica que ahora realizará antes del 30 de noviembre, según ha confirmado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

Este dispositivo especial forma parte de una actuación regional con una dotación extraordinaria de casi doce millones de euros, destinada a garantizar que todas las mujeres afectadas en Andalucía puedan completar su cribado.

El plan prevé reforzar las unidades de mama con más personal sanitario, incluyendo radiólogos, enfermeras y técnicos, y ampliar la actividad asistencial a fines de semana y festivos. Todo el proceso se desarrollará con recursos públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sin recurrir a la sanidad privada.

Cambio de protocolo vigente desde 2011

Además, la Junta ha anunciado un cambio en el protocolo vigente desde 2011, de modo que las mujeres recibirán información inmediata cuando su mamografía presente resultados no concluyentes, evitando demoras y mejorando la comunicación con las pacientes.

Carolina España ha subrayado este miércoles que la prioridad del Ejecutivo andaluz es «que todas las mujeres sean atendidas cuanto antes y cuenten con un diagnóstico concluyente», al tiempo que ha asegurado que se trabaja para que «una situación así no vuelva a repetirse».

El programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía, en marcha desde 1995, es uno de los más consolidados del país. En los últimos años ha experimentado un notable crecimiento. Entre 2022 y 2025 las citas gestionadas han aumentado casi un 50%, y solo en los primeros ocho meses de 2025 se han detectado 1.792 casos de cáncer de mama gracias a la detección precoz.