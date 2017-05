Es en serio. Pablo Iglesias se autopropone para ser presidente del Gobierno. Con un par. Pablo es de gatillo fácil en lo que a mociones de censura se refiere. Eso sí, le dice al PSOE que como no le apoye no espere que ellos apoyen la suya si llega en un futuro. Eso se llama mirar por el interés de la gente. No por el propio. Yo te apoyo si tú me apoyas, pero como no me apoyes te apoyará tu tía. El apoyador que me apoye buen apoyador será. Y los gaditanos, que llevamos dos años aguantando estupidez tras estupidez del equipo de Gobierno, viendo como la ciudad se degrada día a día, ni tenemos moción de censura ni ‘ná’.

Según el ‘Baremo de Estudios Absurdos del Observatorio Podemita’, que tan bien saben interpretar el ilustrísimo alcalde gaditano y su cohorte de sesudos concejales y asesores, las principales preocupaciones de los gaditanos a día de hoy son: 1) Fecha fija del Carnaval o la dejamos como está; 2) Prohibición de que los mulos paseen por las calles o concesión de permiso para participar en procesiones; 3) Lucha activa contra el heteropatriarcado recalcitrante que promueven los gaditanos más fachas, los que entroncan directamente con Franco, y que mantiene a la mujer gaditana –la más bonita y galana de la nación– completamente subyugada. 4) ¿Remunicipalizamos empresas para que quien me prohíba jugar a la pelota en la playa sea un empleado municipal o mejor uno de una subcontrata? 5) El tema estrella de esta semana: acabar con la corrupción del PP gaditano, que como todo el mundo sabe Teófila tiene una cuenta en Suiza, Romaní otra en Panamá, Bruno García se mueve en jet privado para ir de San Juan de Dios a La Caleta y Pepe Blas va a ser nombrado nuevo presidente de Telefónica. Para ello, nada de ir al juzgado a denunciarlo. Mucho mejor hacer unos dibujitos con sus caras y moverlos por las redes sociales. Difamar, que ya se sabe que algo queda. Lo de las pruebas, lo de la base jurídica, para otro día.

Pablo for president. Y Kichi de ministro de Interior. O de Educación, que ya se sabe que estudió Historia. En dos meses, acaba con cualquier referencia a la conquista de América por los opresores y violadores soldados españoles. Y Ana Camelo Ministra de Asuntos Sociales. Que tiemblen los organizadores del concurso de Miss España. Y la Pasarela Cibeles la dejamos para hacer batucadas con muchachitos que echan fuego por la boca y tiran palitos por los aires sin que se les caigan. Y de ministro de Economía el insigne David Navarro. Ya verá lo pronto que se acaba el paro y nos bajan los impuestos a todos. Moción de censura ya. Pablo, España te necesita.