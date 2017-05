El próximo sábado 20 de mayo se cierra un círculo. Hace un año publiqué un reportaje sobre el grupo de juglar metal isleño Saurom tras un impresionante concierto que ofrecieron en el Teatro de Las Cortes de San Fernando y que iniciaba la gira del XX aniversario de la creación de la banda y que desembocó en que me encomendaran su biografía, “Leyenda de Juglares”, que preparé durante nueve meses y que se ha presentado hace pocas fechas. Este 20 de mayo, Saurom vuelve a tocar su música mágica que tienta el corazón en el mismo lugar para cerrar dicha gira -los responsables del Teatro Falla les dieron el silencio por respuesta a su ofrecimiento- y hoy hace tres meses ya que agotaron las entradas. Bien por el Ayuntamiento de Patricia Cavada, que apuesta por aquellos juglares pródigos que ensayaban en una trastienda de la calle Carraca y que hoy día son ídolos en toda España y, sobre todo, en América.

El apoyo institucional es fundamental para el desarrollo del arte y la cultura, retroalimentadores del turismo local y beneficiarios del desarrollo de sus empresas. Lo digo -arena y cal- por la ¿exposición? sobre Camarón de la Isla que se inauguró poco antes de que presentara mi “Leyenda de Juglares” en el Centro de Congresos de San Fernando: pude verla en UN MINUTO. No exagero, la exposición consta de seis paneles con fotografías y pequeños textos. No hay marcos colgados en las paredes ni objetos que pertenecieran al «Dios de los gitanos» que era José Monje (“Monge” para Below Group y Amparo Rubiales)- y muchos son los visitantes que llegan a los bajos del espacio de la calle Real y preguntan si “eso” es la exposición.

Luego va uno a la Feria del Libro de Cádiz y ve con tristeza un programa humilde que hace languidecer un evento lejano a los ciudadanos (y no me refiero a la distancia del centro urbano). En la provincia de Cádiz vocean infinidad de escritores, pseudo-escritores y aficionados a la escritura que quisieran un mayor apoyo de la Diputación Provincial y sus propios ayuntamientos pero en esto, como en otros terruños, la Kurtura es solo para el que la cultiva. Habrá que okuparla para que.