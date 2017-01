He de reconocerlo. Ver el vídeo de Pablo Iglesias abrazado a un tronco y acercando la oreja para escuchar lo que este le decía me ha podido. Contemplar como el líder de la formación morada homenajea al personaje, Log Lady, que David Lynch creara para la serie ‘Twin Peaks’ tiene su miga. Desde entonces, cada vez que lo pienso se me viene a la boca una sonrisilla jocosa y malintencionada. Y es que a raíz de eso no puedo dejar de pensar en otros dirigentes políticos en similar situación.

Me imagino a ese Pedro Sánchez protagonizando un vídeo de campaña contra Susana Díaz en las primarias con una calavera en la mano recitando aquel «ser o no ser». O Mariano Rajoy cual reina de Blancanieves, preguntándole a un espejito quien es el mejor presidente de Gobierno. Aunque, tal y como están las cosas ahora mismo en el Partido Popular, se me viene a la cabeza de inmediato un José María Aznar vestido de Pepito Grillo, cabreado y frunciendo el ceño, atizándole algún ‘zasca’ al de Santiago.

O, sin ir más lejos, imagino al Alcalde fomentando el carnaval gaditano con una piedra ostionera en las manos, acariciándola, y cantándole el pasodoble de Bienvenido de «si yo fuera algún día el alcalde de Cádiz…»

Y es que muchas veces, hay cosas que son mejor no verlas, porque te dejan el subconsciente traumatizado para una época, aunque te provoquen unas risas.

Lo que me da más miedo es el mensaje que quiere hacer llegar a sus seguidores y afiliados. «Dejémonos de guerra», y eso en boca de alguien que se ha declarado fan de la serie ‘Juego de tronos’ es muy peligroso. Y es que en dicha serie a los «enemigos» no es que se los quitaran de en medio enviándolos a un retiro dorado, precisamente. Y, ahí, es donde me hace temer por el pobre Iñigo Errejón.

Diciéndolo de forma suave, no es que Iñigo este pasando una mala racha en su partido, no. Es que directamente no se le quiere ver el flequillo de adolescente por ningún lado. El que tiempo atrás fuera la imagen suave y aniñada de Podemos, ha pasado a ser el enemigo número 1 de los ‘pablistas’, si me permiten ese término. Hasta el propio Echenique, argentino de pro y mañico de jotas antológicas, le ha dejado claro alguna que otra vez, vía twitter, que se deje de cuestionar al líder, y asuma su papel de segundón o aún más bajo ya en la escala de Podemos. Y es que el joven aprendiz de político llegó sin tener aprendida la lección de que en política no hay amigos.

Claro está, que esto que en otro partido sería tildado de luchas de poder, de puñaladas traperas, o fraternales en Cristo que diría nuestro querido Manolo Picón, en dicha formación es calificada de libertad de expresión. Mientras, que en cualquier otro partido sería un filón de críticas podemitas hacia la unidad interna, para ellos, y la inmensa cantidad de sus ‘trolls’ de las redes sociales, es un ejemplo de higiene democrática.

Yo solo te digo una cosa Errejón, si me lo permites. A partir de ahora vigila tu retaguardia, que alguien que le habla a un leño no es precisamente muy aconsejable tenerlo detrás, y es que no sabemos si Pablo también es fan de la película ‘Psicosis’, ni si querrá hacerle algún día un homenaje al personaje de Norman Bates, ya me entiendes…