La revista Forbes admite a Kylie Jenner como una de las jovenes mÃ¡s influyentes

La hermana menor de las Kardashian, Kylie Jenner, ha conseguido entrar en la lista de las 30 personalidades menores de 30 años que la revista Forbes realiza anualmente para destacar a los emprendedores que han llegado hasta la cima.

A sus 19 años, Kylie Jenner se ha convertido en la más joven y la única adolescente en formar parte de esta famosa lista en la categoría de venta al por menor y comercio electrónico. La celebritie ha sacado a la luz una línea de cosméticos bajo su nombre, «Kylie Cosmetics». Según informó la revista Forbes, la joven aportaría la segunda fuente de ingresos más alta anual de su familia, después de su hermana Kim Kardashian.

Jenner comenzó su imperio del maquillaje en 2015, pero no fue hasta el año pasado cuando su empresa despegó realmente. Según informó la revista, los kits de brillos de labios de la estrella podrían haber conseguido unas ganancias de hasta siete cifras en 2016. Un representante de la firma aseguró que habían ganado más de ocho cifras, un hecho que no se ha podido confirmar. El éxito de su línea de pintalabios no ha sido la única razón por la que Jenner aterrizó en la lista Forbes, según asegura la propia revista, la joven de 19 años también es una fuente de inspiración en el mundo de la moda. Este año sacó una marca de ropa junto a su hermana mayor Kendall Jenner, por no hablar de su apoyo a la tienda de Kylie, donde se vende de todo, desde ropa interior hasta camisetas con su nombre y su cara.

La lista anual consta de 600 entradas, 30 menores de 30 años divididos en 20 categorías, entre las que se incluyen Art&Style, Educación, Energía, Salud, Juegos, Hollywood o Marketing y Publicidad, entre otros. La revista insiste en que según obliga su política, los emprendedores nombrados cada año no se repiten, sino que «presentan los nuevos talentos de cada año».

La pequeña de las Kardashian no es la única cara conocida que aparece en esta conocida lista, famosos como Elle Fanning, Hilary Duff, Margot Robbie, Evan Rachel Wood, la gimnasta olímpica Simone Biles, el youtuber Tyler Oakley, son algunos de los jóvenes emprendedores destacados por la revista.

80 jueces son los encargados de elegir los finalistas entre las más de 15.000 solicitudes de formar parte de la prestigiosa lista de emprendedores, por lo que estadísticamente es más difícil que conseguir entrar en algunas de las universidades más solicitadas como Standford o Harvard.