Â«Esta exposiciÃ³n me hace sentir yo misma y aÃºna mis dos pasiones: la pintura y la arquitecturaÂ»

Lupe Coronel Medina es una arquitecta sevillana de 48 años que mañana hará realidad uno de sus grandes proyectos. Hace siete años decidió cambiar su trabajo como arquitecta por la que había sido su gran afición desde niña, la pintura. Siete años de aprendizaje, de formación continua junto al pintor Eduardo Millán y una incesante búsqueda de identidad para renacer con una exposición, 'Sombra', que mañana a partir de las 21:30 horas verá la luz por primera vez en el Colegio de Arquitectos de Cádiz.

«Será la primera exposición en la que verdaderamente me vea identificada. De hecho, no es casualidad que se estrene en el Colegio de Arquitectos. Aquí están mis compañeros. Esta muestra es muy personal, porque representa el trabajo final de una búsqueda de años. He pasado por varias etapas, que lejos de arrepentirme de ellas han ido conduciéndome hasta mi objetivo. Por un lado buscaba qué quería pintar, y por qué. Por otro, cómo quería hacerlo. Con paciencia me han hecho descubrir y sacar fuera el impresionante mundo que llevamos dentro. Por eso, en esta muestra tan mía he querido incluir mi forma de trabajar y objetos de mi vida cotidiana, algunos de ellos con un gran valor sentimental», explica la artista.

Esta colección es también una aproximación a su pasado y a otra de sus grandes pasiones, la arquitectura, que está presente en cada detalle de este itinerario personal. «He intentado afrontar la pintura desde un punto de visto arquitectónico, aprovechando también mi formación en este ámbito», añade Lupe Coronel. «Busco la unión de técnica y arte. He tenido la suerte de trabajar fundamentalmente en las fases embrionarias de los proyectos. Aquella en la que te enfrentas al papel en blanco y comienzas un diálogo bien entre edificios, bien entre estancias...o incluso entre objetos. Un universo de búsquedas, de sensaciones, técnica y creatividad, que ahora he trasladado a la pintura», confiesa. Un simple vistazo a este recorrido pictórico es suficiente para descubrir que la arquitectura siempre ha estado presente en esta nueva creación, donde los objetos son tratados como si fueran edificios.

Durante el divertido recorrido de la muestra, el visitante podrá contemplar cada pintura, frente al escenario real en el que se inspiró la artista. En la sala de exposiciones del Colegio de Arquitectos estarán expuestos esos escenarios tal y como fueron contemplados por los ojos de Lupe Coronel. Desde unos botes de especias hasta la terraza desde la que se inspira, pasando por libros y otros utensilios de decoración. Junto a cada uno de ellos se podrá ver no solo la obra en sí, sino todo el proceso de elaboración, desde el croquis de inicio hasta el óleo, pasando incluso por otras técnicas como el collage, otro de los grandes descubrimientos de la artista en esta muestra. «Era una manera de ir tomando contacto con esos objetos e ir trabajándolos, para que cuando llegara el momento de plasmarlo en el óleo, pudiera representarlo en su máxima expresión. Y me he divertido muchísimo con el collage», argumenta.

Otra de las grandes señas de identidad de esta muestra es la utilización que la artista hace de la sombra, el nombre que precisamente da nombre a la exposición. «En la sombra reside la clave de mi estudio: reconocer su papel protagonista, como testigo delatador del espacio. He querido descubrir su poder y su magia. Se convierte en la estructuradora de unas composiciones que buscan equilibrio y serenidas, y un diálogo armónico con el espectador», apunta Lupe, que añade: «En este diálogo participa de forma activa con el pincel y con la mente. En una conversación, conocer a los interlocutores facilita la comunicación. Algo semejante ocurre aquí. Los objetos seleccionados proceden de mi entorno, detrás esconden una historia, tienen su alma. Todo ello proporciona que durante el proceso creativo, aunque a veces haya sufrimiento, me encuentre muy a gusto».

Y así, a través del arte, Cádiz conocerá mañana a Lupe Coronel Medina, una profesional que ha hecho una simbiosis que combina a la perfección pintura y arquitectura.