El PP plantea que la Policía vuelva a investigar a Hacienda

CARLOS CHERBUY

SAN FERNANDO 17/01/2018 20:57h Actualizado: 17/01/2018 21:04h

Desde que en abril de 2009 saltó el robo de 7,8 millones de euros de la caja municipal, cada paso en Hacienda se ha mirado con lupa. Sobre todo si se tiene en cuenta que los responsables técnicos de esta área, el interventor y la tesorera, se encuentran actualmente imputados dentro de un proceso que se alarga en años y sigue esperando juicio. Y una vez que las aguas parecen calmarse, el Partido Popular ha vuelto a señalar a este área registrando una solicitud en el Ayuntamiento para que se investiguen supuestas irregularidades en las retenciones de crédito, planteando la posibilidad de pedir auxilio a la Policía si así fuera necesario.

Por partes, para no perderse en el galimatías económico. Hay que señalar que una retención de crédito se trata de la contención de una partida económica que el Ayuntamiento realiza para garantizar que existen fondos para poder realizar una actuación, proyecto o compra de material. Según el Partido Popular existen personas que no están autorizadas para realizar este tipo de operaciones que las han llevado a cabo, en lo que el líder de la formación José Loaiza, llegó a tildar de "robo 2.0".

Por este asunto el PP pidió una Comisión Extraordinaria de Hacienda para aclararlo así como abordar otros derivados a una "mala gestión económica" en diferentes iniciativas; como el caso de la nevada (en la que se expone que el Consistorio pagó seguros sociales de trabajadores de una empresa, así como por material que no llegó a utilizar), el concierto de Farruquito (en el que el PP acusa al Gobierno de contratar una actuación de una empresa privada que cobró entrada) o por el pago de un manual de paisajismo (que costó 17.500 euros y que no se ha llegado a mostrar).

Ante tales denuncias el Gobierno local citó a Loaiza a una reunión, a la que no se presentó el líder popular alegando que lo que precisaba era una Comsión Extraordinaria en la que estuvieran presentes todos los grupos. De esta forma el Ayuntamiento emplazó a Loaiza para la reunión ordinaria de Hacienda que se realizó hoy y que llevaba como punto extraordinario el asunto denunciado por el PP. Pero de nuevo no ha aparecido en el encuentro estando presente el representante correspondiente del grupo municipal popular para esta materia.

El responsable del área de Hacienda , Conrado Rodríguez, tras la ausencia de Loaiza, asegura que el presidente local de los populares "no da explicaciones y huye de su responsabilidad de aclarar las manifestaciones realizadas". Para Conrado existe una "falta de lealtad" del PP al lanzar una serie de acusaciones "sin mostrar ninguna prueba del supuesto robo telemático". De esta manera el socialista expuso que se creía necesario "que se viera con rapidez esta cuestión ante la importancia de las declaraciones realizadas al poner en duda la credibilidad del Ayuntamiento. Es muy triste que el PP genere está incertidumbre en proveedores, empresas e isleños. Sin embargo, huye y no da explicaciones".

Desde el Ayuntamiento se niega que haya supuestas irregularidades, alegan que hay diferentes controles hasta que se realiza el pago de una factura (puesto que retención de crédito es el primer paso, luego suele venir un concurso público, la contratación del trabajo, la certificación de un técnico y al entrada de la factura de manera telemática), para controlar precisamente que no se desvíe dinero ni se paguen trabajos no realizados. De esta manera se le ha pasado al PP el listado de las retenciones de crédito del pasado año.

Loaiza asegura que el PSOE se está saltando los procesos administrativos correspondientes, motivo por el que no ha acudido a los requerimientos del Gobierno. Lo que sí ha hecho hoy es registrar una solicitud por escrito a la alcaldesa, Patricia Cavada, la apertura de una investigación sobre la presunta realización de retenciones de crédito no autorizadas o bien llevadas cabo por personas no competentes para ello en el seno del Ayuntamiento.

José Loaiza, en su escrito registrado esta misma mañana, solicita a la alcaldesa socialista que la investigación se lleve a cabo "con todos los medios internos que fueran necesarios y, en su caso, solicitando la intervención de los cuerpos policiales competentes. El asunto al que se enfrenta este Ayuntamiento –explica Loaiza- es lo necesariamente grave como para que la alcaldesa apueste por ordenar una investigación que dilucide los hechos denunciados. Nuestra petición sólo tiene un objetivo primordial que es la salvaguarda del honor de la Institución, del personal municipal y de la Corporación; y, por supuesto, la depuración de todas las posibles responsabilidades".