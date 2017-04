Hazte Oir denuncia al Ayuntamiento de San Fernando por expulsar a un cámara del pleno

La organización Hazte Oir acude en estos momentos al Juzgado de San Fernando para interponer una denuncia contra el Ayuntamiento de San Fernando por atentar contra la libertad de expresión. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de abril cuando un cámara contratado por Actuall, periódico digital que edita la entidad, fue expulsado del pleno y no se le permitió grabar.

El delegado de Hazte Oir San Fernando, Pedro Mejías, no entiende como en la «cuna d la libertad de prensa se expulse a un cámara de una sesión plenaria sin argumento alguno». El propio profesional que fue contratado, Manuel Romero, ha manifestado que sintió «una verdadera humillación. Soy un profesional con experiencia y me trataron con humillación, delante de otros compañeros. Me sentí mal».

Lo curioso es que el medio digital había solicitado permiso al Consistorio para poder grabar el pleno recibiendo por respuesta que no era necesario y se podía grabar sin problemas. Luego en el pleno la Policía Local lo echó asegurando que no tenía autorización para poder grabar la sesión.

Es por ello que han presentado una denuncia en el juzgado ya que consideran que atenta «contra la Constitución y hay jurisprudencia a su favor como sentencias» que exponen que un pleno es público y se puede grabar por cualquier persona, «sobre todo cuando allí había mucha gente grabando y solo nuestro cámara fue expulsado».