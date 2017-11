TURISMO Un touroperador holandés encuentra en Cádiz su destino accesible La firma 'Accessable' buscaba un destino donde los viajeros no encuentren barreras físicas o sensoriales para disfrutar de experciencias turísticas

M. MORALES

CÁDIZ 08/11/2017 14:04h Actualizado: 08/11/2017 15:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este miercóles termina una edición más de la feria de turismo internacional World Travel Market, celebrada del 6 al 8 de noviembre en Londes. Esta muestra, la segunda en importancia del mundo es fundamental no solo para buscar nuevos clientes británicos sino como punto de encuentro con touroperadores de otros países que se citan allí para conocer las novedades del mercado.

Una de las principales novedades que se pueden adelantar ya de esta edición, a la que ha acudido una representación gaditana del sector financiada por Turismo Andaluz y coordinada por el Patronato Provincial de la Diputación de Cádiz, es que un touroperador holandés con sede en Barcelona, denominado 'Accessable', se ha acercado al expositor de esta provincia interesado en traer hasta estas costas a grupos de viajeros con discapacidad.

Como su propia marca indica, el operador estaba buscando destinos accesibles. Y, para acercarles toda la información, los técnicos del Patronato de Turismo desplazados en Londres le han ofrecido, además de un completo dossier informativo, la dirección del portal Predif donde Cádiz aparece descrita como destino adaptado a las necesidades de estos viajeros.

«En el último año hemos acreditado a unos 50 lugares de la provicia que cumplen con todos los requisitos de accesibilidad. No solo se trata de hoteles, sindo de restaurantes, playas, patrimonio cultural, entre otros atractivos», apuntan desde el gabinete de comunicación del Patronato Provincial de Turismo.

Este touroperador holandés se ha reunido en Londres con la cadena hotelera Ilunion, que tiene una de las mesas alquiladas y ofertadas por Turismo Andaluz en esta muestar internacional. Y al parecer, las negociaciones han ido «muy bien», aunque aún es pronto para cerrar acuerdos. Precisamente, el hotel Calas de Conil es uno de los que ha cerrado esta misma semana por finalizar la temporada turística hasta marzo, pero se prevé que para 2018 se verán los frutos de este encuentro comercial.

Sin embargo, hay sensaciones en esta edición de la WTM 2017 para todos los gustos. Según cuentan empresarios gaditanos que se han desplazado hasta allí, «aunque la asistencia siempre es positiva, hemos notado que está bajando la afluencia de profesionales», apunta Vanessa Alonso, de la firma 'Descubre el Sur'.

Esta profesional del turismo asegura que aunque personalmente no le ha afectado mucho «porque venía con la agenda cerrada desde Cádiz», ha notado que el ambiente general está decayendo. «Ya no vienen los jefes de producto de las touroperadoras sino los jefes comerciales, quienes buscan clientes, no proveedores», apunta Aloso.

Además, el desarrollo del Brexit, que finalmente se está cerrando con unas condiciones más duras de las que en principio se anunciaron, con la consiguiente incertidumbre empresarial, y el proceso secesionista de Cataluña, donde también se ubican las sedes españolas de multinacionales turísticas, tampoco han ayudado a animar el ambiente sobre la moqueta del recinto ferial londinense.

Apuestas brillantes

Sin embargo, entre tantas incógnitas políticas y económicas ha habido momentos brillantes para el destino Cádiz. Este es el caso del Ayuntamiento de San Roque (uno de los tres únicos que han acudido a la WTM, junto con Chiclana y Conil). La presentación de este municipio ha sido original y ha triunfado en la muestra.

El área de turismo de San Roque ha apostado por presentar unas rutas relacionadas con la II Guerra Mundial, exactamente con los más de 500 búnkeres que jalonan la costa gaditana y especialmente la sanroqueña. Los touroperadores británicos la han recibido con mucho interés, ya que el suyo es uno de los merados emisores más interesados por el turismo histórico y patrimonial del mundo.

La presidenta del grupo internacional Skal Calidad, la hotelera gaditana Josefa Díaz, vuelve también este miércoles satisfecha con el papel que ha jugado la provincia en la WTM. «Hemos conseguido nuevos socios y nos han acogido con mucho interés y cariño. Cádiz es un destino que despierta simpatías en Londres», sentencia Díaz.

Entre otras, una de las firmas privadas gaditanas que han destacado por su presencia en la WTM ha sido la bodega Díez Mérito, que acude cada año, «por la calidad de los contactos que se realizan en ella. No tanto por la cantidad. Pero tenemos comprobado que la información que se ofrece aquí se mantiene en el tiempo», apunta la técnica enviada a Londres.