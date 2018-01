TERRORISMO «Los terroristas yihadistas no nos van a doblegar» El general Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, ha explicado cómo se defiende Europa de esta amenaza

VERÓNICA SÁNCHEZ MORENO

Cádiz 30/01/2018

El terrorismo yihadista es esa lacra invisible constantemente presente que golpea a los pueblos de forma intermitente y contra la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado luchan sin descanso. En España, el último ataque lo sufrimos el pasado mes de agosto, con los atentados de Barcelona y Cambrils, que sembraron Las Ramblas de dolor y causaron 146 víctimas, entre fallecidos y heridos.

Uno de los mayores expertos sobre yihadismo del país, el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, ha congregado durante la tarde de este martes en el Centro de Congresos ‘Cortes de la Real Isla de León’ a decenas de ciudadanos.

Durante este encuentro, organizado por la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando, el general Ballesteros ha impartido una conferencia titulada ‘Cómo se defiende Europa del yihadismo’, en la que ha dado las claves para comprender de qué forma se planta cara esta amenaza.

Si bien el Daesh (o autoproclamado Estado Islámico) está siendo derrotado sobre el territorio, en Irak y Siria, «hay que conocer al yihadismo para combatirlo», ha asegurado el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Por ello, su conferencia ha empezado con la pregunta «¿qué es el yihadismo?» y los asistentes han aprendido que éste nació en los años ’60 de la mano del egipcio Sayyid Qutb como contraposición al modo de vida occidental, «que pone en el centro al individuo», mientras que para los salafistas (musulmanes radicales) la ‘umma’ o comunidad musulmana está por encima de todo y a ella tiene que servir el individuo.

«Por eso la mujer no es libre de elegir su futuro, tiene que acomodarse a lo que la ‘umma’ espera de ella, que sea madre y esposa, no puede querer hacer vida fuera de la casa. No cabe una vida que no esté regida por la ‘sharía’ o la ley islámica, que lo impregna todo», ha explicado el general Ballesteros. Además, otros principios que establece Qutb son que pueden castigar a los que, según ellos, no son buenos musulmanes, quieren volver a los tiempos del profeta Mahoma (pero conseguir sus objetivos utilizan las tecnologías de hoy en día) y derrocar a los gobernantes apóstatas.

De la yihad global a la local

Las teorías de Qutb son recuperadas por Bin Laden y Al Qaeda en los años ’90, tras el fin de la ocupación rusa de Afganistán. Pero le dieron una vuelta, atacando a los países occidentales y haciendo la «yihad global», cuyo mayor exponente fueron los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. «Al Qaeda demostró al mundo que tenía capacidad de conseguir en un rato más mortandad que muchas guerras», ha señalado el general.

Tras ello, llegó la «yihad local», impulsada por Setmarian, yihadista español con pasaporte sirio, «en la que cada uno puede atacar con lo que tenga en casa». Y después entró en escena el Daesh, fruto de la unión entre yihadistas procedentes de Al Qaeda con militares procedentes del ejército iraquí tras la caída del régimen de Sadam Husein, que lo que hace es conquistar territorios fallidos o en guerra a donde no llegue el Estado.

«Por eso se fueron a Siria», ha afirmado el director del IEEE, donde comenzaron a controlar territorio hasta que intentaron entrar en la ciudad de Alepo y, por un lado, el ejército ruso en connivencia con el régimen sirio de al-Asad y, por el otro, los militares de la operación multinacional dirigida por Estados Unidos ‘Inherent Resolve’, consiguieron evitarlo. «La comunidad internacional no puede y no debe permitir que los yihadistas controlen territorio», ha afirmado el director del IEEE.

Debido a estas derrotas del ‘Califato’, ha asegurado el general, «Daesh pide que se cometan atentados contra Rusia y los 68 países que están en la operación ‘Inherent Resolve’». Y ahí entra en juego el problema de los «retornados» o combatientes extranjeros que han ido a luchar con los yihadistas en Siria (se calcula que unos 260 españoles han viajado para combatir en ese país) y vuelven a sus países de origen fuertemente radicalizados para cometer atentados.

Junto con los musulmanes, principalmente de segunda generación, que se han radicalizado a través de las redes sociales. «Un peligro para Europa», ha subrayado el general Ballesteros, que ha puesto como ejemplo los atentados de París, Bruselas o Barcelona. Y destacado otras consecuencias de la guerra en Siria, como el drama de los refugiados, «cuatro millones de personas que quieren llegar a Europa».

Además, en palabras del director del IEEE, «la derrota del Daesh ha supuesto el refuerzo de Al Qaeda, que tiene muchas franquicias, entre ellas Al Qaeda en el Magreb Islámico, que opera en el Sahel y tiene como objetivo Al Andalus», por lo que la amenaza está más que presente.

Por ello, ha resumido el general Ballesteros, Europa debe seguir tres líneas de actuación para combatir al yihadismo: que la lucha contra este terrorismo sea un objetivo internacional; no dejar que los yihadistas se reagrupen en otros territorios y luchar contra la radicalización, para lo que «es fundamental la propia comunidad musulmana».

«Si sufrimos un atentado debemos reponernos y tirar para adelante», ha afirmado el director del IEEE, porque «es muy fácil cometer un atentado», pero debemos mostrar a los terroristas que «no nos van a doblegar y la sociedad Occidental va a mantener sus valores».