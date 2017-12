TRANSPORTE Renfe mantiene el listón y cerrará el año con 800.000 viajeros en Cádiz La compañía ferroviaria logró incrementar su cifra de pasajeros Madrid-Cádiz un 12,7% entre enero y septiembre

Si el aeropuerto de Jerez cerrará el año con un importante incremento de pasajeros, la compañía Renfe también prevé una cifra récord de ocupación. Los datos que maneja la empresa apuntan hacia los 800.000 pasajeros en la línea Cádiz-Madrid. No hay que olvidar que entre enero y septiembre de este año los Alvia han transportado a 650.000 personas, lo que supone un 12,7% más con respecto al mismo periodo del año pasado.

Los trenes Alvia que cubren la ruta entre Cádiz y Madrid marcaron el año pasado un nuevo récord de ocupación. Este servicio fue utilizado en 2016 por 766.000 viajeros, lo que supone un incremento del 11,5% con respecto al año anterior. La cifra equivale a 78.000 viajeros más.

Por primera vez desde la implantación de los Alvia en el año 2009 se logra superar la cifra de los 700.000 pasajeros y la previsión es que en 2017 se pase al registro de los 800.000. El corredor Madrid-Sevilla-Cádiz es uno de los más rentables del mapa ferroviario que gestiona Renfe. En junio de 2009 entraron en funcionamiento los trenes Alvia, que sustituyeron a los Altaria. Renfe empezó ese mismo año a escribir una línea ascendente en materia de ocupación. La línea fue utilizada por 426.000 personas. Al año siguiente, en 2010, el número de viajeros se situó en 527.000. En 2015 se llegó a los 687.300 viajeros y, en 2016, se superaron los 766.000.

La última encuesta realizada entre los usuarios de trenes Alvia en Andalucía muestra que el perfil del viajero tipo de la relación Madrid-Cádiz es un hombre, con edad comprendida entre los 45 y 60 años, que realiza al menos un viaje cada trimestre en este tipo de tren. Más de la mitad de usuarios, un 57,8%, se desplaza sin compañía y por motivos familiares o de ocio y turismo.

El 53% de los viajeros hace uso del Combinado de Cercanías, un billete asociado al de Alvia que permite al cliente obtener un billete de Cercanías tanto en origen como a la llegada a destino. La mayoría de los usuarios del Alvia Madrid-Cádiz, un 63%, es fiel al tren como modo de transporte y no se plantea otro medio a la hora de realizar el proceso de compra. La rapidez en llegar a destino respecto a otras opciones es el principal motivo de esta fidelidad, recomendando su uso frente a otros modos de transporte con una puntuación de 8,07 puntos sobre 10. No obstante, la adaptación del trazado entre Sevilla y Cádiz a la velocidad alta no ha servido, de momento, para rebajar las cuatro horas y diez minutos de viaje entre Madrid y Cádiz.