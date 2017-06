Una pareja «con problemas» y un padre que «cuidaba de su bebé»

«Ella decía que si no la terminaba matando, iba a acabar con el niño y al final ¡mira lo que ha pasado!». La calle Adolfo Suárez, en el Barrio Bajo o Barrio de María Auxiliadora de Arcos de la Frontera amanecía este jueves entre la desolación, el miedo y la tensión. Uno de sus vecinos, Isidro, del número 5, era detenido a primera hora de la mañana por la Guardia Civil acusado de haber matado por asfixia a su bebé de ocho meses ante los ojos de su madre, también supuestamente agredida.

La tragedia se vivía con el lógico estupor aunque algunos vecinos apuntan que las peleas entre Isidro, de 44 años, y su pareja Sara, de 31, «ya llevaban tiempo produciéndose». Aún así, y según fuentes judiciales, no constaba en los juzgados ninguna denuncia previa por malos tratos. Sin embargo sí estaban inscritos en un programa municipal impulsado desde el Ayuntamiento de Arcos para familias «desestructuradas».

«Problemas sí tenían... », lamenta una vecina del domicilio. «Llevaban ya un mes mal pero desde hace una semana era «habitual verlos por la calle pegándose gritos y haciendo aspavientos... ». Sin embargo, nadie imaginaba un desenlace tan inhumano y atroz. «Algo tan duro no lo esperas. ¡Le ha quitado la vida a su hijo por Dios...!». Por la misma calle se arremolinan televisiones y periodistas y se acerca otra vecina que ofrece también su testimonio.

«Él se había marchado con el niño hace unas semanas por una pelea a casa de su madre pero cuando esta mañana me lo han contado, no me lo podía creer...». Y es que según coinciden algunos conocidos de la pareja era precisamente Isidro el que se encargaba de una manera más frecuente del cuidado del pequeño. «Lo veías siempre con él. No sé lo que le ha podido pasar», afirman desolados.

Sara además tiene otra hija adolescente, fruto de una relación anterior y que desde hace tiempo vive con la familia paterna por lo que no se encontraba en el domicilio donde se ha escrito para siempre este trágico suceso.

Una «desgracia» que ha sacudido a todo un pueblo

TELÉFONO DE ATENCIÓN CONTRA LOS MALOS TRATOS: 016