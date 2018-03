C. C.

SEMANA SANTA 2018 Olor a incienso en la provincia Intensa jornada de pregones en la Bahía como antesala a la Semana de Pasión Rezos, marchas y alegorías llenan los teatros de San Fernando, Chiclana o El Puerto para comenzar la cuenta atrás y ceder el protagonismo a los cortejos

CARLOS CHERBUY

El olor a incienso se intensifica, las marchas ya resuenan y los nervios se templan. La Semana Santa ya está aquí, o casi, y de iniciar la cuenta atrás se han encargado los pregoneros de las diferentes localidades de la Bahía. Entre el montaje de las carreras oficiales, con los ecos del mal tiempo y las miradas al cielo (y las páginas del tiempo de forma constante en el móvil). Con la Cuaresma llegando a su fin, entre los últimos concursos de saetas y el fin de unos Vía Crucis que han tenido que refugiarse en los templos por el temor a la lluvia y el viento. Entre una multitud de cofrades, de hermanos a solo días, San Fernando, Chiclana y El Puerto acogieron los pregones que anuncian que la Semana Santa ya llega.

En manos de una semana las calles se llenarán de bandas, de penitentes, de imágenes, pero sobre todo de sentimientos. Y es ahí hacia donde se dirigieron las palabras de las personas encargadas de dar la bienvenida, de exponer que sí, que un año más la Pasión se vivirá de forma intensa en la Bahía, que volverá a dejar esas estampas que se evocaron en los pregones y que sirvieron para abrir boca, para erizar la piel, para ser conscientes de que solo quedan días para el Domingo de Ramos.

En San Fernando el encargado fue Juan José Castiñeiras con un pregón cofrade que recorrió no solo cada hermandad de la ciudad o cada forma de vivir la Pasión en San Fernando, sino cada rincón de la ciudad, con un preámbulo dedicado a la creación del mundo y como al sétimo día, Dios no descansó, sino que se esmeró en configurar los emblemáticos espacios que componen a La Isla. Sobre todo fue muy aplaudido el cierre de este comienzo 'in crescendo' al asegurar que al ver a Dios al final del camino mostraría su orgullo por ser ‘cañaílla’.

Juan José Castiñeiras hizo un pregón muy personal en el que resaltó sus vivencias y se mostró como cristiano como cofrade y como cargador. No faltó mención a ninguna de las hermandades de San Fernando, a ni uno de los cortejos ni titulares, mostrando su especial devoción por la Virgen del Carmen, «me dejaste a la mujer morena más impresionante, a la Madre de los isleños, a la Coronada por un pueblo, que aún sin dinero pagó su corona, para dejar al orfebre perplejo».

Y así entre montajes y marchas a cargos de Banda de Música Maestro Agripino Lozano transcurrió un pregón en el que se quiso sobre todo sacar el orgullo de ser isleño, el sentir de todo un pueblo que se vuelca durante esta semana y que cada año consigue que su Semana Santa sea cada vez más valorada. Además lanzó un mensaje de unión, en el caso de los políticos para que de forma conjuntan luchen por hacer avanzar a San Fernando, mientras que a la Iglesia para reflexionar por el motivo por el que los templos están vacíos y los jóvenes no responden.

En El Puerto el pregonero fue Mario Prieto en un acto que se desarrolló en el Teatro Pedro Muñoz Seca. Gran protagonismo para la hermandad de la Borriquita puesto que en el escenario se encontraban varios de los elementos que componen su cortejo.

En este caso se centró en realizar un recorrido por la Pasión y en intentar que los más jóvenes comprenda el sentir de esta celebración utilizando para ello sus propias vivencias, aquellas que se guardan desde la niñez, las que se disfrutan en la adolescencia y las que se mantienen ahora después de tantos años. Uno de los momentos más especiales del pregón fue en el momento de detenerse en la hermandad de la Oración del Huerto ya que fue el momento para evocar a su padre, Curro Prieto, que fue uno de los fundadores de la hermandad.

Por último en Chiclana el encargado de anunciar la llegada de la Semana Santa fue José Manuel Lechuga, que desde el escenario del Teatro Moderno, desnudó sus vivencias y recuerdos cofrades para ofrecer una visión íntima de la Semana Santa de Chiclana. El sentir chiclanero se dejó palpar en un discurso cargado de momentos y experiencias, para exponer todo lo que significa la Semana Santa de Chiclana.

Y al terminar ya solo quedan los nervios, la espera, la cuenta atrás que se acelera porque tras el pregón ya solo queda la salida de los pasos.