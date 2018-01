REPORTAJE Narcos 4.0 Radares, inhibidores, móviles encriptados, GPS... los traficantes se arman cada vez de más medios tecnológicos para pasar droga por el Estrecho

M. ALMAGRO

28/01/2018 02:15h Actualizado: 28/01/2018 02:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En una buhardilla, en pleno Paseo del Mediterráneo de La Línea de la Concepción se escondía una de las principales amenazas con la que se encuentran cada vez más a menudo policías y guardias civiles en la lucha contra el narcotráfico: la sofisticación y especialización de los sistemas que utilizan las bandas que se dedican a pasar droga por el Estrecho. Allí, en el tejado de una de esas casas en primera línea de la playa de Levante, habían instalado un completísimo sistema de radares utilizado por los narcos para detectar la presencia de los agentes y vigilar de cerca y en tiempo real a los que vigilan.

Un ejemplo más de la inventiva y las argucias ilegales que manejan estas organizaciones criminales para asegurarse de que sus cargas millonarias lleguen a su destino sin ser interceptadas. Otra muestra de que la batalla contra estas redes es constante y se enfrenta a todo un entramado de mecanismos que no descansan nunca para ir siempre un paso por delante.

El sistema disponía de dos antenas en el tejado de dos viviendas de La Línea -LA VOZ

Entre la ropa tendida de ese escondrijo, los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Algeciras de la Policía Nacional dieron con lo que buscaban: un 'sive' de traficantes. Dos antenas con varias pantallas y localizadores que les permitían conocer las 24 horas del día dónde se encontraban las patrullas policiales o los helicópteros de vigilancia de la costa.Si salían, si llegaban, si iban tras alguno de ellos, si esperaban… toda la información posible para burlar los controles, tocar tierra y llegar a las ‘guarderías’ con total garantía. Pero es que además, la sofisticación iba a más. No se quedaba solo en el agua sino que miraba al cielo. A parte de los detectores de los efectivos de vigilancia marítima, los radares también tenían la posibilidad de orientarse hacia el espacio aéreo y rastrear la ubicación de los helicópteros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Agencia Tributaria. En definitiva, controlaban a los que controlan.

La última interceptación de unos radares es la prueba de que cada vez existen redes más sofisticadas

Pero evidentemente estas máquinas no iban solas. Tras ellas había toda una infraestructura organizativa en la que tenían un papel fundamental las personas que, apoyados en la información que daban estos mapas, se dedicaban a recomendar uno u otro itinerario, según estuviera la jornada, y dar los avisos al resto de la banda para que el plan les saliera bien. Para manejar todo el equipo, los narcos tenían personal contratado con ese fin ya que precisaban de gente con conocimientos técnicos específicos para su manejo. Además, como es habitual, contaban con más medios tecnológicos: teléfonos satélites, equipos de transmisión y móviles de última generación que les permitieran tener una comunicación segura y oculta en todo momento.

Tras un año de complicadas investigaciones, la Policía Nacional lograba hace una semana dar por desarticulada a esta organización perfectamente jerarquizada con un claro reparto de tareas y con unos jefes que asumían el mando de la dirección sobre los responsables de las embarcaciones. En el marco del operativo, denominado ‘París’, han detenido a diez personas, efectuado 16 registros, tanto en La Línea como en las localidades malagueñas de Manilva y Estepona, e incautado, en las diferentes fases, setenta toneladas de hachís y recuperado nada menos que 230 vehículos y 18 armas de fuego.

«Se van modernizando. Invierten en el negocio para correr los menores riesgos posibles»

Según los detalles ofrecidos, la banda funcionaba como operan normalmente estos grupos. Sin embargo, en esta ocasión, el hallazgo de los radares ha dado cuenta pública del despliegue tecnológico que se maneja en este negocio. «Se van modernizando. Invierten mucho dinero para conseguir sus objetivos y correr los menores riesgos posibles», cuentan en la Fiscalía Antidroga.

Buenos terminales para el viaje

El hallazgo de esos radares se suma a otras intervenciones de medios técnicos cada vez más habituales. Como la interceptación de móviles de última generación. La comunicación desde alta mar necesita de terminales donde la cobertura no falle jamás. De ahí que se hagan en el mercado negro con móviles de mucha potencia. Teléfonos que se conectan entre sí por vía satélite y también otros encriptados cuyas conversaciones o mensajes no se puedan intervenir o rastrear.

Se ha detectado que esos dispositivos con los que se ponen de acuerdo en cuanto a las rutas, la recogida de mercancía y entrega, tienen a menudo sus servidores en el extranjero, por ejemplo en Estados Unidos. Hacer un seguimiento de ellos es una tarea policial y jurídica muy engorrosa. Un aparato de estos (de los que llevan varios) les puede salir por unos 3.000 euros, otra prueba de que no escatiman en gastos para asegurar que la droga llegue a su destino. «También se ha comprobado que utilizan programas que logran resetear los aparatos y borrarlos completamente a control remoto por si se les intervienen». Aniquilar pruebas que les puedan identificar o relacionarlos con esos viajes de la droga de costa a costa.

Y en esta relación de avance de medios técnicos también se incluyen otros como inhibidores de señales para no ser captados por los controles y radares o balizas con las que les puedan seguir o vigilar ellos mismos a los que les persiguen. «Es una realidad. El narcotráfico usa las nuevas tecnologías para hacer su negocio más rentable y seguro», cuenta Francisco Mena, coordinador de la Federación de asociaciones antidroga Nexos. «Los beneficios que obtienen (si les sale bien) les permite tener lo más nuevo que haya en el mercado. Muchas veces tienen mejores medios que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por lo que Interior debería de hacer una inversión mayor para luchar contra ellos», explica Mena.

Las gomas, 'full equip'

Lo mismo ocurre por ejemplo con las 'gomas', las embarcaciones para alijar que cada vez son más grandes y potentes. Llegan a instalarles tres motores de 600 caballos cada uno, lo que les permite volar sobre el agua a velocidades de vértigo. Detectarlos y perseguirles es complicado. Los pesqueros que se empleaban antes han sido sustituidos por neumáticas que logran cruzar el Estrecho en la mitad de tiempo y que cuentan también con un 'full equip' donde no faltan, entre otros dispositivos, los GPS. Además, la capacidad para transportar hachís en estas embarcaciones es mucho mayor. El porte no suele bajar de los 2.000 kilos. «Ya que se la juegan van a por todas». Saben que esa inversión millonaria puede perderse en el camino.Es lo que tiene infringir la ley. «Hace un año se intervino una goma que no había ni tocado el agua». Un barco de estas características viene a costar unos 30.000 euros.

Y así la lucha continúa. Las 24 horas del día. «Los agentes hacen un trabajo extraordinario... de hecho se prevé que este año se batirá un récord en incautaciones pero para lograr ganar la batalla necesitan de más medios para hacerles frente». Porque no hay otra. Los traficantes seguirán intentando ir siempre por delante en esta carrera que jamás tiene descanso.