«Una de mis mejores amigas estaba en el concierto y ha aparecido en nuestro trabajo llorando»

«Hace dos meses yo estuve en la taquilla del Manchester Arena con un amigo para comprar entradas pero para ver a Green Day». Nunca sabemos en que momento ni en que lugar va a golpear la tragedia. Anoche, fue a la salida del concierto de Ariana Grande.

El gaditano Enrique Benítez estaba cenando con unas amigas en un restaurante de Manchester. Pasaban varios minutos de las 22.30 horas cuando recibieron un mensaje de voz de un compañero de trabajo avisando de que algo no iba bien. «Nos decía que llegaban miles de personas llorando y corriendo porque habían escuchado una explosión cuando salían del concierto de Ariana Grande. La gente no sabía lo que había pasado. Todo era muy caótico».

La cantante estadounidense acababa de finalizar su concierto en el Manchester Arena, un moderno es un estadio cubierto que tiene capacidad para 21.000 personas, que está a escasos cinco minutos del trabajo del gaditano en el centro comercial Corn Exchange: «Mis compañeros habían oído el estruendo de la detonación y en unos segundos una marea de gente invadía restaurante». Los adolescentes, buscaban refugio y trabajadores del centro comercial intentaban ayudar ofreciendo agua, sillas... Los relatos atropellados de los testigos hablaban de niñas tiradas en el suelo, gente ensangrentada, heridos... todo era confusión y nervios pero en la mente de todos una palabra: atentado.

«Supimos que algo gordo estaba ocurriendo y ya empezamos a mirar en internet, en las redes sociales, twitter... La Policía pedía que se evitara esa zona del estadio. Después comenzaron a evacuar a mis amigos y a la gente del centro comercial», explica.

Lo primero que hizo Enrique fue llamar a su padres para «avisar de que estaba bien». A los 15 minutos de su llamada ya empezaban a aparecer en España noticias hablando de la explosión y, aunque todavía no se confirmaba el número de heridos o muertos, los medios de comunicación señalaban que se trataba de una explosión muy violenta en el vestíbulo del estadio.

A de las 8.30 de la mañana la Policía de Manchester confirma que se trata de un atentado perpetrado por un solo terrorista suicida que murió por la explosión. El balance hasta el momento son 22 personas muertas, algunos son niños, y 59 heridos.

Las reacciones sigue sucediéndose en las redes sociales. Entre ellas, la de la cantante Ariana Grande: «Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras»

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.