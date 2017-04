La Marea Blanca gaditana vuelve a echarse a la calle en protesta por la calidad de la sanidad

«Nosotros no queremos que nos den la razón, lo que queremos es que se hagan las cosas bien». Antonio Vergara, la cara visible del colectivo Marea Blanca, que lucha por la calidad de la sanidad pública, se muestra tajante respecto al debate que mantienen con la Junta por la mejora del sistema sanitario.

Un debate que tendrá un nuevo episodio el próximo domingo, para cuando se ha convocado una manifestación «para que la ciudadanía pueda expresar su cabreo con el sistema actual».

Vergara, con una amplia trayectoria en defensa del sistema público y en la medicina, no se muerde lengua. Asegura que el colectivo se siente defraudado con las últimas medidas puestas en marcha por la Junta en materia de sanidad que parecían que se acercaban a las reivindicaciones del colectivo.

«Es cierto que no han cerrado controles en Semana Santa pero, ¿de qué sirve si hubo servicios que no se prestaron porque faltaba personal? Nosotros no queremos que las puertas estén abiertas, queremos que las instalaciones estén funcionando con normalidad». En este aspecto, mostró su temor a que «si esto ha pasado en Semana Santa, con unos pocos días festivos, no nos queremos imaginar la situación en verano, cuando hay tres meses especiales».

Tampoco les ha convencido la separación en las gerencias de los hospitales de Cádiz y Puerto Real porque «aunque nos parece estupenda la división, debe venir acompañada de una mejora global que abandone la externalización de servicios». En ese aspecto, recuerda que está pendiente la disminución de funciones del gerente del Hospital de Jerez que es, además, el responsable del área norte de la provincia de Cádiz (que integra Jerez, la Sierra y la Costa Noroeste).

Para Vergara, esta situación supone una «infravaloración de la antención primaria, que es una constante en el SAS, cuando debiera ser la base de la Sanidad para evitar la saturación hospitalaria».

Vergara recalca su invitación a la ciudadanía a manifestarse el próximo domingo en una marcha «que es totalmente pacífica y sin tintes políticos, que trata de mostrar el cansancio de la ciudadanía con esta situación». La marcha partirá a las 12 horas del Puerta del Mar y recorrerá la Avenida hasta la plaza de San Juan de Dios.