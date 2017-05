El juicio con jurado contra el acusado de matar a su socio en Chiclana será en junio

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz juzgará en junio- del día 13 al 15- al acusado de matar a puñaladas a su socio tras asestarle 19 puñaladas en 2015 en el Bar La Lola de Chiclana. El fiscal del caso solicita para el procesado doce años de prisión como autor de un delito de homicidio.

El suceso ocurrió el 14 de mayo de 2015. Pasadas las dos de la tarde, la tragedia llegó hasta la calle Gerbera esquina Callejón de la Rosa de Chiclana. Allí, se producía uno de los crímenes más sangrientos de los últimos años que se recuerdan en la localidad. José Antonio Mesa, conocido como ‘El Mesi’, mataba presuntamente de casi veinte puñaladas a su socio, Pedro Barragán.

Según recuerda el escrito de acusación, sobre las dos de la tarde, el procesado se encontraba en el Bar La Lola de su propiedad junto a la víctima, a la que tenía arrendado el local. Ambos estaban hablando cuando comenzaron una discusión. Entonces, Mesa tomó de la alacena del bar un cuchillo de veinte centímetros de hoja, acercándose a Pedro, «al que comenzó a asestarle puñaladas de forma indiscriminada, movido por el ánimo de acabar con su vida», sostiene el fiscal. Mientras lo hacía, añade el escrito, le decía «te mato, te mato».

El acusado acometió en total 19 puñaladas a su socio. Tal violencia le provocó numerosas heridas inciso punzantes sobre todo por la zona del tórax, causándole graves daños en el corazón y pulmón y seccionándole esternón y diafragma. El cuerpo de la víctima presentaba además otras heridas en sus miembros superiores, siendo éstas lesiones de defensa.

Como consecuencia de las cuchilladas, Pedro Barragán sufrió heridas en varios órganos que le provocaron una gran hemorragia por lo que falleció en el mismo establecimiento. Agentes de la Guardia Civil se personaron rápidamente en el lugar del fatal siniestro pero cuando llegaron no pudieron hacer nada por la víctima que yacía en el suelo sin vida. «Cuando llegué, me encontré a Pedro dando su último suspiro», comentaba a este medio Manuel Braza, testigo presencial. Él había escuchado los gritos desde fuera y al entrar a la carrera se encontró a Pedro, el fallecido y padre de tres hijos, de rodillas rodeado de un charco de sangre. De inmediato, según el testimonio que ofreció el testigo vio como el agresor, Antonio ‘El Mesi’, salía del bar corriendo en dirección a su coche aunque finalmente se paraba en mitad de la calle y se entregaba a la Guardia Civil. En el momento de los hechos, dentro del bar se encontraban comiendo tres trabajadores de las obras del tranvía, quienes al presenciar la pelea salieron huyendo del lugar. La mujer del fallecido estaba en esos momentos de camino al local y por minutos no llegó a presenciar la muerte de su pareja.

Según explicaron algunos clientes habituales, la víctima y el presunto agresor eran socios del bar que había abierto apenas unos cuatro meses antes. El fallecido hacía las veces de encargado; mientras que el presunto homicida era el dueño y ejercía más de relaciones públicas. Era frecuente verlo en el local cantar flamenco. El fallecido, natural de Madrid, tenía 43 años, casado y tres hijos y llevaba residiendo en Chiclana doce años. Siempre había estado vinculado al mundo de la hostelería.