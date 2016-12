Juan Miguel del Castillo llevará al cine ‘La maniobra de la tortuga’

Cuando hace siete meses el escritor gaditano Benito Olmo presentaba su última novela en la Feria del Libro de Cádiz, ya hablaba de la posibilidad de adaptarla a la gran pantalla. La narración tiene todos los ingredientes para ello, y el género, el thriller, goza de gran aceptación entre cineastas y público españoles. El año no ha terminado y la esperada confirmación para Olmo se ha producido. ‘La maniobra de la tortuga’, y su personaje protagonista, el inspector Manuel Bianquetti, han conquistado al director y guionista Juan Miguel del Castillo y se rodará su película.

Autor, dirección y escenarios gaditanos para el que será el segundo largometraje del jerezano, tras el éxito logrado con su opera prima ‘Techo y comida’ (cuenta con una treintena de premios, entre otros, un Goya para Natalia de Molina). La productora Marta Velasco se hará cargo de la producción del proyecto a través de su empresa Áralan Films.

‘La maniobra de la tortuga’ toma como punto de partida la investigación del asesinato de una joven de 16 años, pero también es un alegato contra la violencia machista, con la ciudad de Cádiz como escenario de fondo. «Hacía tiempo que no me enganchaba tanto una novela y cuando acabé de leerla tuve claro que quería hacer la película. El tono y sus localizaciones me conquistaron», explica Juan Miguel del Castillo.

La productora asegura por su parte que ‘La maniobra de la tortuga’ le interesó especialmente «porque es una novela que refleja perfectamente los aspectos más oscuros de la lacra de la violencia de género».

Tanto el director como Marta Velasco pretenden respetar las localizaciones reales de la novela, por lo que se prevé que el rodaje tendrá lugar íntegramente en la ciudad de Cádiz y su provincia.

De hecho, en esta novela Olmo deseaba mostrar un Cádiz diferente, al que escogía por primera vez como escenario de su obra. «Estoy un poco cansado de la imagen esa que se tiene de la luz, la alegría, la vida. Sabemos que no es así, que eso no es más que una impostura. Cádiz es mucho más que eso, por eso quería mostrar un Cádiz distinto, sombrío, en el que ocurren una serie de crímenes y en la que hay dejadez por parte de los investigadores», explicaba en una entrevista a LA VOZ hace unos meses el escritor gaditano.

Áralan Films ha producido hasta la fecha los largometrajes ‘Asesinos Inocentes’ de Gonzalo Bendala y ‘Los niños salvajes’ de Patricia Ferreira, película ganadora del 15º Festival de Málaga Cine Español y nominada a tres premios Goya. Actualmente Áralan Films ha participado en el largometraje ‘Oro’ de Agustín Díaz Yanes y próximamente arrancará los rodajes de ‘Quién te cantará’ de Carlos Vermut y ‘Cuando los ángeles duermen’ de Gonzalo Bendala.

Juan Miguel del Castillo es guionista y director del largometraje ‘Techo y Comida’, película ganadora de más de 30 premios, destacando el premio Goya 2016 a mejor actriz para Natalia de Molina y dos nominaciones: mejor dirección novel y mejor canción original. Biznaga de Plata premio del público, Biznaga de Plata a la mejor actriz para Natalia de Molina y premio Asecan ópera prima del 18º Festival de Málaga Cine Español 2015. Mejor guion y mejor dirección novel en los premios Asecan del cine andaluz 2016.

Por su parte, Benito Olmo es colaborador de varias revistas y webs literarias, además de realizar trabajos como corrector y redactor. Es autor de las novelas ‘Caraballo’ (2007) y ‘Mil cosas que no te dije antes de perderte’ (2011). En 2015 fue finalista del I Premio de novela negra La Trama / Aragón Negro.