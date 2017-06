Incertidumbre entre los alumnos gaditanos de autoescuela por la huelga de examinadores

El día (o los días, en función de la pericia de cada cual) en que uno se presenta al examen de conducir es una de las jornadas que se afrontan con más nervios. Más aún si el que se presenta no sabe si, finalmente, será examinado. Esa es la situación que están viviendo en estos días los alumnos de las auotescuelas gaditanas por la huelga convocada por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra).

De momento, según confirman las propias autoescuelas, la situación es de 'calma tensa'. Pese a que de momento las incidencias han sido mínimas, «la situación se puede complicar en el mes de julio si se mantienen las protestas», como adelantó Ricardo Aguilar, de la Autoescuela Gades. En la jornada de este martes, según la asociación de examinadores, el seguimiento ha sido del 17%, cifra que Tráfico reduce hasta el 4%.

Estos datos contrastan con el seguimiento medio del resto de España, que el Gobierno ha cifrado en un 74% y Asextra en un 90%. La Dirección General de Tráfico reconoce que se habrían mantenido contactos con el Ministerio de Defensa para que militares asumieran la función de examinadores y aliviar la situación en las plazas más conflictivas. En concreto, según desveló Asextra, los colectivos que se incorporarían serían personal de tropa y marinería.

Fuentes sindicales desvelan que en el sector habría cierto malestar con el seguimiento de las movilizaciones en Cádiz donde, de 17 examinadores, sólo tres habrían secundado el paro convocado para los lunes, martes y miércoles desde el lunes 19 hasta el próximo 31 de julio.

Nervios entre los alumnos gaditanos

La huelga en el sector ha generado una gran incertidumbre en los alumnos gaditanos, por «no saben hasta el momento de comenzar el examen si podrán realizarlo o no», como explica Rosa María Peregrina, de la Autoescuela Victoria. «De momento, en todos los días de huelga nuestros coches se han podido examinar; pero el gran problema es que se han disparado los rumores entre los alumnos», abunda Peregrina.

Inma Pisano, de Autoescuela La Palma, también indica que de sus alumnos, el 100% se ha podido examinar «pero genera mucha incertidumbre entre quien se va a examinar, que no sabe, en caso de que no se pueda evaluar, cuándo le darán fecha». Pisano explica que al alumno que no se le examina no le cuenta la convocatoria, «pero ante esa situación algunos no saben si reservar más clases, ante el temor de fallar por estar dos semanas sin conducir». «Como los examinadores se reservan el derecho a no comunicar quién hará huelga, tienes que estar a las 7.40 horas en Tráfico esperando, sin saber si serás de los que no se examina ese día», inciden en la Autoescuela Asdrúbal.

Pese a que las autoescuelas confirman que de momento no hay problemas en la provincia, sí anticipan que pueden encontrarse con dificultades si la situación se prolonga hasta julio. Ricardo Aguilar, de la Autoescuela Gades indica que en la provincia de Cádiz siempre se encuentran con dificultades cuando llega el mes de julio y comienzan las vacaciones de estos funcionarios.

«El año pasado ya hubo problema sin huelga y, cuando pedíamos un día para el examen, nos daban para dos semanas y media o tres», detalla Aguilar, que reconoce que el colectivo «es uno de los más sujetos a lesiones, por los frenazos y pequeños golpes que se producen en los exámenes».

Como curiosidad sobre los retrasos que se producen en verano (cuando a las vacaciones de los examinadores se une que muchos ciudadanos aprovechan las suyas para examinarse), el responsable de la Autoescuela Gades indica que «el año pasado le tuve que decir a los padres de un alumno que vinieran conmigo a Tráfico para que comprobaran los retrasos que había». En este sentido, la patronal de las Autoescuelas denuncia que el sector es «rehén» de los huelguistas.

Las causas de la huelga

El colectivo de los examinadores exige, fundamentalmente, un aumento de la plantilla y un incremento salarial, motivado, precisamente, por la asunción de más trabajo desde que las plantillas adelgazaron por la crisis.

Según incide Asextra, la plantilla habría pasado de unos 900 examinadores en 2009 a unos 700 en la actualidad. La DGT, para desbloquear la situación, habría ofrecido al colectivo la incorporación de unos 100 militares como examinadores.