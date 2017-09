Convocado el Premio Nacional de Narrativa Breve “Barbadillo Versos 1891”

Tras el éxito obtenido en la I edición del Premio literario, Bodegas Barbadillo pone en marcha el segundo certamen de Narrativa Breve dirigido a todos aquellos autores mayores de 18 años que quieran presentar sus obras inéditas y originales de tema libre, pero basadas de manera explícita en el mundo del vino preferentemente de Jerez o en uno de nuestros pocos vinos con nombre femenino: la Manzanilla.

Con motivo de la celebración del aniversario del nacimiento del escritor y poeta Manuel Barbadillo, coetáneo de la Generación del 27, se convoca este segundo certamen con la idea de seguir estimulando el talento creativo y literario.

El premio de Narrativa Breve 'Barbadillo Versos 1891'tendrá un ganador y dos finalistas y el premio no podrá declararse desierto. Los premios se darán a conocer en un acto público, tras el fallo del jurado, que tendrá lugar en Madrid en los primeros meses de 2018.

La dotación del premio al ganador se ha incrementado hasta los 3.000 € y se entregará una botella del Amontillado más exclusivo de Bodegas Barbadillo, conmemorativa del nacimiento del poeta, denominada 'Versos 1891' de la que sólo se han elaborado 100 exclusivas botellas valoradas cada una de ellas en 10.000€.

En esta ocasión, se han modificado las bases en cuanto a la extensión de los relatos, tratando de adaptar la longitud de los mismos a una mayor brevedad en el contenido de acuerdo al título del premio: 'Premio Nacional de Narrativa Breve Barbadillo Versos 1891'. De esta forma, las obras que se presenten serán relatos con una extensión de entre 5 y 10 páginas escritas por una sola cara a doble espacio. Las candidaturas deberán ser entregadas antes de las 23.59 horas del próximo 15 de enero de 2018 en la Secretaría de los 'Premios Barbadillo Versos 1891'. (Primar Comunicación. Calle Pinar nº6 Bis; 4º G, 28006 de Madrid; Teléfono: 914585725) o a través de E-mail: premioversos@primarcomunicacion.es

En este homenaje al 126 aniversario de Manuel Barbadillo, el bodeguero poeta, se ha presentado el libro recopilatorio con los 3 relatos finalistas de la primera edición. El lugar escogido ha sido uno de los cascos bodegueros más emblemáticos que Barbadillo posee en Sanlúcar de Barrameda, el Salón D. Benigno.

Han participado el nieto de D. Manuel y actual presidente de la bodega, Manuel Bardillo Eyzaguirre, la hija del bodeguero poeta, Rosario Barbadillo Romero, quien ha recitado unos versos en homenaje a su padre, y también han estado presentes en la cita los 3 finalistas de la 1ª edición de estos premios.

Los interesados en participar en el II Premio Barbadillo Versos 1891 de Narrativa Breve pueden consultar las bases en http://barbadillo.com/bases-ii-concurso-versos-1891

Sobre Bodegas Barbadillo

Fundada en 1821 en Sanlúcar de Barrameda, Bodegas Barbadillo cumple una tradición centenaria como bodega 100% familiar productora de las denominaciones, Jerez-Xérès-Sherry, Brandy de Jerez, Vinagre de Jerez, Vinos de la Tierra de Cádiz y D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, que lidera con una cuota de existencias superior al 50%. Actualmente Barbadillo se ha convertido en un grupo de gran proyección internacional que, además de desarrollar nuevos productos dentro de su zona geográfica, ha incorporado bodegas en otras Denominaciones de Origen como Bodegas y Viñedos Vega Real en la D.O. Ribera de Duero y Bodega Pirineos en la D.O. Somontano. www.barbadillo.com

Sobre Barbadillo Versos 1891. Este exclusivo y peculiar amontillado se presentó en Febrero en Londres en One Great George Street, junto a la Abadía de Westminster y salió a la venta a un precio de 10.000 euros la botella, 30 botellas, reservadas incluso antes de su puesta en el mercado. Versos 1891 es un homenaje de los descendientes de Barbadillo a Manuel, poeta y amigo de muchos de los grandes de la generación del 27, como Manuel Machado que prologa alguno de sus libros. «Entre versos y vinos va mi vida» aparece grabado en cada botella junto al número del 1 al 100 que las identifica individualmente.

Sobre Manuel Barbadillo. Escritor muy prolífico, llegó a publicar más de 80 libros. Entre sus obras destacan uno de los libros definitivos sobre los vinos del Marco de Jerez «Alrededor del Vino de Jerez». Manuel Barbadillo fue conocido por su poesía, con más de 22 libros publicados. Algunos de sus poemas se pueden ver en el libreto que incluye cada botella y en la web www.versos1891.com. Manuel, gracias a su visión y liderazgo, convirtió a Barbadillo en el siglo pasado en una de las principales Bodegas del Marco de Jerez, posición de liderazgo que mantiene siendo hoy el principal exportador mundial de estos vinos