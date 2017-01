El comercio de Cádiz pide carbón para Kichi

Los comerciantes de Cádiz han aprovechado la festividad de los Reyes Magos para dirigirse por carta al alcalde de la ciudad, José María González ‘Kichi’, y mostrarle sus quejas por las últimas incidencias con el sector. Piden por ello "carbón" para el regidor. La trifulca del alumbrado navideño de las calles acabó con la paciencia de los comerciantes, que pusieron el grito en el cielo al comprobar que el Consistorio reducía las bombillas en el casco viejo de la ciudad, epicentro de las tiendas. De hecho, los comerciantes del centro apagaron sus escaparates el 24 de noviembre en señal de protesta contra la medida municipal de reducir el alumbrado navideño en las calles más comerciales de Cádiz.

La solución al entuerto llegó tarde, justo cuando el resto de municipios de la Bahía ya había activado el alumbrado de sus calles y plazas. El presidente de la Federación Local de Asociaciones de Comerciantes, Autónomos e Industriales de Cádiz (FACAI), Salvador Muñoz, adelantó ayer a este periódico que la misiva no pretende generar polémica si no más bien buscar un acercamiento con el regidor gaditano, «que ni siquiera lo conocemos porque aún no hemos tenido una reunión con él después de año y medio de gobierno». En este sentido, la asociación le traslada al equipo de Gobierno local una serie de inquietudes que se deben resolver a lo largo de 2017 para evitar con ello actuaciones como la ocurrida el pasado diciembre con el alumbrado de Navidad.

El sector del comercio de Cádiz necesita un impulso y del apoyo del Ayuntamiento de la capital algo que, según el propio presidente de FACAI, ha brillado por su ausencia durante los últimos meses.

Los comerciantes piden «carbón» para Kichi y le invitan a convocar una reunión urgente para debatir temas de especial importancia para el sector como la puesta en marcha de la Mesa delComercio, el debate sobre el Turismo, la regeneración de los comercios cerrados o la solución definitiva al Museo del Carnaval y los depósitos de Tabacalera.

LAVOZ se hizo eco esta misma semana de las quejas de otra asociación de comerciantes por el desplante municipal. La Asociación Cádiz Centro reconoció que sus establecimientos han visto completamente empañadas sus previsiones de venta durante esta Navidad. La campaña no ha resultado como se esperaba y la afluencia de clientes que han recibido las tiendas del centro de la ciudad ha sido menor que el año pasado. Así lo explicó Manuel Queiruga, presidente de esta Asociación, que aseguró que «los días previos a Reyes siempre son buenos, pero lo que está ocurriendo ahora no es reflejo de cómo ha ido la temporada».

Víspera de rebajas

Esta reacción de los comerciantes se produce justo a las puertas de la campaña de rebajas que arranca este sábado. La provincia de Cádiz mantendrá, según los primeros sondeos, el ritmo que inició a finales de noviembre con la campaña de Navidad y la firma de unos 7.400 contratos para las fiestas.

La mirada está puesta en la cuesta de enero y en las rebajas del comercio. Según la consultora laboral Randstad, la contratación en Cádiz para estas fechas se estima en unos 7.085 contratos, lo que supone un incremento del 33% con respecto a 2016. De cumplirse este pronóstico estaríamos también en la mejor campaña de rebajas de los últimos cinco años. La contratación durante este periodo se ha visto afectada por el auge del comercio electrónico, uno de los principales impulsores del aumento previsto para 2017.

Randstad prevé que la campaña de rebajas en 2017 generará en Andalucía 24.785 contratos, un 18,3% más que en 2016. A nivel nacional, se prevé que se realicen 130.075 contratos, un 14,4% más que en 2016.

Las diferencias entre el Gobierno local y los comerciantes de la capital vienen de largo. La ausencia de ayudas públicas y la falta de acuerdos puntuales llevó a los comerciantes gaditanos a descartar por segunda vez el pasado verano las acciones especiales que han llevado a cabo otros años para animar las ventas entre julio y agosto. El tiempo se echó encima y los contactos entre el Ayuntamiento y los empresarios a través de correos electrónicos y mensajes de wassap no fructificaron para habilitar un programa lúdico en el casco histórico de la ciudad que incentivara las compras.

La Federación de Comerciantes confirmó en julio que tampoco se desarrollaría la Noche en Blanco, conocida también como la Noche Abierta. Se trataba de un clásico del verano gaditano que conjugaba el ocio en la calle, a través de números de animación y espectáculos, con una ampliación del horario de cierre de las tiendas.

