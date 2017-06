Casi 5 millones de euros en Cádiz por multas de velocidad

Las multas por exceso de velocidad han batido un nuevo récord en la provincia logrando un máximo histórico en materia de recaudación. Los radares que se encuentran en las carreteras gaditanas cazaron el año pasado a 83.577 conductores por encima del límite de velocidad permitido. La cifra supera con creces al registro de 2013, uno de los más altos de la estadística provincial, en el que se contabilizaron 47.280 denuncias.

La Dirección General de Tráfico (DGT) no perdona los excesos al volante ni tampoco lo hace el Ministerio de Hacienda, que ha encontrado en las multas de circulación una fuente inagotable de ingresos. Las sanciones por velocidad impuestas en Cádiz el año pasado permitieron al Estado ingresar 4,7 millones de euros. No obstante, esta cantidad puede ser aún mayor, ya que solo desvela el dinero que está cobrado, es decir, faltaría por contabilizar los expedientes que se encuentran en vía ejecutiva. Esta información se desprende de la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del diputado socialista Miguel Ángel Heredia.

El grueso de las sanciones se localiza en tramos de Jerez, Tarifa y Puerto Real

La DGT reconoce que el exceso de velocidad, el no uso de cinturón de seguridad y el inadecuado mantenimiento del vehículo son las tres infracciones más comunes, que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han detectado entre casi medio millón de vehículos controlados en todo el país durante la última campaña realizada en carreteras convencionales entre el 15 y el 21 de mayo. En ella se denunciaron a 24.808 conductores en el conjunto del país, de los que 5.788 fueron cazados en carreteras andaluzas.

Cabe destacar que, en materia de velocidad, el mayor número de sanciones en las vías gaditanas se localizan en tres puntos muy concretos del mapa provincial controlados por radares fijos. Así, el que mayor actividad sancionadora registra se encuentra ubicado en el kilómetro 84 de la N-340, a la altura de Tarifa, con 18.212 denuncias en un solo año y una recaudación en multas por valor de 709.057 euros. Le sigue el radar del kilómetro 618 de la N-IV, en el límite provincial con Sevilla, cerca de El Cuervo, con 12.452 sanciones y 547.541 euros de recaudación. El tercer radar más activo es el de la A-408, en el kilómetro 2 de la carretera del Pedroso, a la altura de Puerto Real, con 12.056 sanciones y 511.740 euros de recaudación.

En la campaña de control que se llevó a cabo a finales del pasado mayo se ha podido comprobar que, al margen de la velocidad, hay otras infracciones muy comunes. El no uso del cinturón de seguridad, por ejemplo, o la ausencia de sistema de retención infantil en menores fueron objeto también de un importante incremento de multas. Sólo en una semana, 366 personas fueron denunciadas por no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras viajaban y otras 20 por no llevar a los menores que transportaban con su correspondiente sistema de retención infantil.

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN 2012. 2.824.681 euros 2013. 2.719.063 euros 2014. 2.626.424 euros 2015. 2.792.967 euros (hasta octubre) 2016. 4.768.275 euros

Respecto al uso del casco, 26 personas circulaban sin hacer uso de este dispositivo de seguridad. No llevar casco incrementa el riesgo de lesión en la cabeza, la severidad de las lesiones, el tiempo de internamiento en el hospital y la probabilidad de muerte como consecuencia de lesiones en la cabeza (3 de cada 4 motoristas fallecen a consecuencia de heridas en la cabeza).

De entre las infracciones que representan una distracción destaca el uso del móvil. Un total de 156 conductores fueron denunciados por este concepto, lo que supone el 2,7% de las denuncias formuladas. Debido a las peculiaridades que tienen las carreteras convencionales, los adelantamientos, los cruces de vías o las prioridades de paso son especialmente controlados. Durante una semana 59 conductores fueron sorprendidos realizando un adelantamiento antirreglamentario y otros 45 saltándose una señal de stop o ceda el paso.

Parque móvil antiguo

El envejecido parque automovilístico en Andalucía y la falta de mantenimiento de los mismos, hacen que circulen por carretera vehículos con deficiencias técnicas que suponen un riesgo para la seguridad vial. En una semana 306 conductores fueron denunciados por circular con vehículos con importantes deficiencias técnicas, 15 de ellos fueron inmovilizados por deficiencias técnicas que hacían imposible continuar el viaje.