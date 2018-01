TRÁFICO Aumentan por segundo año consecutivo los muertos en las carreteras gaditanas El saldo de siniestralidad fue de 22 fallecidos en las vías interurbanas de la provincia frente a los 19 que se registraron en 2016 o los 17 del año 2015

JAVIER RODRÍGUEZ

El pasado 20 de diciembre el destino unió todas sus fuerzas en una trágica jornada para el tráfico en Cádiz. Una mujer fallecía en El Puerto tras empotrarse con su coche contra un autobús escolar en la carretera de Sanlúcar y horas más tarde, en Cádiz, un joven moría al caer de su moto cuando circulaba por la zona de extramuros de la capital.

El número de siniestros mortales en las carreteras gaditanas se ha disparado con respecto a otras ediciones. El pasado año fallecieron en el asfalto 22 conductores, frente a los 19 muertos registrados en 2016 o los 17 que se contabilizaron en 2015. Suma y sigue. Cabe destacar que este computo solo incluye las muertes en vías interurbanas. Las distracciones y el exceso de velocidad están detrás de la mayoría de estas muertes.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho balance de la siniestralidad en las carreteras españolas durante el año pasado. Así, en 2017 tuvieron lugar 1.067 accidentes mortales en vías interurbanas, en los que fallecieron 1.200 personas y 4.837 resultaron heridos que necesitaron de hospitalización, lo que supone un aumento del 3% en lo que se refiere tanto a accidentes mortales (+28) como al número de fallecidos (+39) y se aprecia una disminución de un 6% (-336) en lo relativo a heridos hospitalizados. Con estos datos, la accidentalidad en carretera se mantiene en el promedio diario de víctimas mortales, que ha pasado de los 11,6 muertos diarios en carretera en 2.000 a los 3,3 fallecidos diarios en 2017.

Estos datos han sido dados a conocer por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en la presentación del balance anual de siniestralidad vial 2017. A pesar de este repunte, la cifra de fallecidos sigue por debajo de los registrados en 1960, primer año en el que se tienen estadísticas, cuando hubo 1.300 muertos, con un escenario de movilidad absolutamente distinto (en 1960 había un millón de vehículos y en 2017 el parque automovilístico es de casi 33 millones).

Según el Director General de Tráfico, «a pesar de que España sigue siendo uno de los países más seguros en carretera tanto del mundo como de Europa». En su opinión, «tenemos que seguir haciendo grandes esfuerzos para reducir las cifras de siniestralidad».

Más desplazamientos

Los datos aportados por la DGT revelan que en 2017 hubo más desplazamientos y, por ello, más riesgo de accidentes. La mejora económica ha contribuido a un mayor uso del vehículo para viajar. En total se han registrado 408,5 millones de desplazamientos de largo recorrido, lo que representa un incremento acumulado del 14,5% en los cuatro últimos años. Otro dato importante, fruto también de la mejora económica, es el aumento del parque móvil. Durante 2017 se matricularon 1.787.242 vehículos, lo que supone un parque automovilístico de casi 33 millones. El censo del parque móvil activo en la provincia de Cádiz es de 756.328. Pese a las nuevas matriculaciones, en 2017 la antigüedad media de los vehículos implicados en accidentes mortales se sitúa en 12 años para los turismos, porcentaje que aumenta hasta los 13,8 años en el caso de los turismos en los que viajaban los fallecidos.

Las distracciones al volante y el exceso de velocidad son las principales causas de los siniestros

En cuanto a las características del accidente, se observa que un mayor porcentaje de fallecidos de sexo masculino. La proporción de varones sobre el total ha sido del 78%, porcentaje que se mantiene respecto a 2016. Se produce un descenso importante de fallecidos entre los mayores de 65 años. En 2017 han fallecido 181 personas, frente a los 240 del año anterior.

Los grupos de edad en los que más aumentado el número de fallecidos han sido el de 25 a 34 años, con un incremento del 37% y el de 55 a 64 años, con un aumento del 16%. Los niños fallecidos (hasta 14 años) han sido 21, tres más que en 2016.

Por comunidades autónomas, Andalucía se lleva la palma con 200 muertos, 14 más que en el año 2016. Registran incrementos todas las comunidades autónomas, excepto Galicia (-29), la Comunidad Valenciana (-17); País Vasco (-6) Navarra (-3), La Rioja y Castilla y León (-1) y Baleares que mantiene la misma cifra de fallecidos que el año anterior.

Distracciones y velocidad

Tráfico tiene localizados los factores que han llevado a este incremento de la siniestralidad al volante. La conducción distraída o desatenta (32%); la velocidad inadecuada (26%), el cansancio o el sueño (12%); el alcohol (12%) y otras drogas (11%), son los factores que en mayor medida contribuyen a los siniestros.

El grupo de edad donde más han aumentado las muertes oscila entre los 25 y los 34 años

El 24% de los conductores y pasajeros fallecidos en turismos y furgonetas en 2017 no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Aumenta en 26 el número de fallecidos que no hacían uso de dicho dispositivo de seguridad en estos vehículos pasando de los 149 en 2016 a los 175 el pasado año. De los 240 fallecidos en motocicleta, 2 no utilizaban casco. En el caso de los ciclistas, de los 44 fallecidos, 8 no lo llevaban, pese a ser obligatorio en vías interurbanas.

De los 16 niños hasta 12 años fallecidos en turismo o furgoneta, 4 no utilizaba ningún accesorio de seguridad en el momento del accidente. El no uso del cinturón de seguridad se produce tanto en vías de alta capacidad (22%) como en vías convencionales (27%).