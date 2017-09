Una acusada los señala y confiesa que hizo de 'punto' para la banda

La versión de Sara F., la única mujer acusada en este caso, no tiene absolutamente nada que ver con la dada este martes por los principales implicados. Según declaró, Ismael le ofreció que hiciera labores de vigilancia en una rotonda de acceso a Chiclana la madrugada en la que sucedieron los hechos, mientras que el resto de los investigados niega en rotundo su participación en estos delitos. Según contó a las preguntas del fiscal, conoció al grupo «días antes» cuando bajó a Cádiz con su amigo Moha para «comprar chocolate». Habían contactado con Ismael para hacerlo. Cuando llegó a El Puerto le dijeron que la droga que le iban a vender era de un 'palo' previsto en una nave de Chiclana. Por ello le pidieron que hiciera una foto a un bar cercano (curiosamente propiedad del padre de la víctima). Posteriormente, conoció a otros miembros de la banda pasando un día de playa.

Ya el día de los hechos relató que El Ojos le dijo tenía que situarse a las diez en la rotonda que le habían indicado y que cuando les viera tenía que abrirles paso con el coche. Sin embargo, según contó, no le dio tiempo porque iban «muy deprisa». Fue entonces cuando decidió seguirles. Los volvió a perder de vista y se fue hacia la casa de El Puerto de la calle La Habana pero no les encontró allí. Hasta que se situó en una avenida de acceso a esa vivienda y les vio pasar dirección Sanlúcar. Al perseguirles pinchó una rueda y se tuvo que quedar en una gasolinera hasta que a las horas, Ismael y Jacinto, según su versión, fueron a ayudarla.

Al día siguiente cogió el hachís de la casa de El Puerto y partió hacia Madrid con Moha, Óscar A., alias 'El Motos' en el Ford Mondeo de Ismael.

Según explicó no supo nada de lo que había ocurrido las horas que los perdió. Sara relató al tribunal que no se enteró de la muerte del Pelón hasta que la detuvieron porque no quiso «preguntar a nadie». Además contó que no había recibido dinero «por lo de Chiclana» porque el plan«había salido mal».

Esta versión fue desmentida por el resto de acusados que llegaron a calificar el relato de Sara como «una película de Hollywood».