PROYECTO 'VUELTA AL COLE' Visita muy especial en el colegio de las Esclavas La antigua alumna Marta Pérez Dorao, que forma parte de la 11MIL, comparte experiencia vital y laboral con los alumnos

LA VOZ

CÁDIZ Actualizado: 24/05/2018 13:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dentro de los distintos proyectos que la 11MIL está desarrollando para apoyar a Cádiz, está un programa de mentoring a jóvenes gaditanos, que empezó en Madrid y la 'Vuelta al Cole', en la que los directivos vuelven a su colegio para compartir sus experiencias profesionales con los alumnos. En este caso se trató de Marta Pérez Dorao, directora general de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos y Presidenta de la Fundación Inspiring Girls, quien compartió con los alumnos su trayectoria profesional y vital, destacando los principales puntos de aprendizaje y recomendaciones que en base a su experiencia pudiera serles de utilidad.

Desde sus comienzos laborales en el despacho familiar, hoy Bufete Canalejas, hasta sus viajes por todo el mundo en una gran multinacional de software, con la cual trabajó en Europa y Latinoamérica, Marta es una prueba del triunfo del talento gaditano por el mundo. En base a su propia vida, ha animado a los alumnos a no resignarse y reaccionar ante las adversidades, a atreverse y aprovechar las oportunidades que se les presenten, y a no tener miedo a levantar la mano, saber pedir ayuda cuando se necesite, saber decir que no y rodearse de los mejores.

Asimismo ha señalado también la importancia del networking para el desarrollo de la carrera profesional, y de una buena actitud, ya que las aptitudes se pueden aprender. Sobre todo, les señaló la importancia que para una exitosa trayectoria supone el apoyo de la familia, el deporte y el desarrollo de habilidades que suponga un diferencial, como los idiomas.

Las preguntas posteriores indicaron el interés con que los alumnos recibieron estos mensajes. Como la propia Marta les indicó «¡Ojalá alguien me hubiera contado a mí esto a vuestra edad!».