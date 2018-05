PARTICIPACIÓN CIUDADANA Los vecinos proponen formar parte de los consejos de empresas públicas La Federación 5 de abril presenta un escrito ante el Registro Municipal donde propone que un miembro de este colectivo esté presente en estos organismos

Vecinos de Cádiz- Federación 5 de abril ha presentado varios escritos ante el Registro Municipal del Ayuntamiento de Cádiz en el que solicitan al alcalde de la ciudad, José María González Santos, que -en virtud del artículo 26 del vigente Reglamento de Participación Ciudadana- sea incorporado en los consejos de administración de las distintas empresas municipales un miembro de esta entidad.

Concretamente, se trata de los consejos de administración de las empresas Cádiz 2000, Cádiz 2012, Aguas de Cádiz, Onda Cádiz, Emasa, Eléctrica de Cádiz y Procasa.

Entre los argumentos esgrimidos por la federación que aglutina a la mayoría de las asociaciones de vecinos de la ciudad, está que en el artículo referido del reglamento aprobado recientemente (aunque solo con el respaldo de los grupos de la oposición), se considera que «la participación ciudadana es la colaboración de los ciudadanos en la preparación de los asuntos que sirvan de base para la toma de decisiones corporativas, ampliando los niveles ya existentes de participación de éstos en los órganos de decisión de las Fundaciones, Patronatos Municipales, así como en los consejos de administración de las empresas y servicios municipalizados».

Esta es una de las primeras medidas que toman los vecinos tras la aprobación de este reglamento que no estuvo exento de polémica ya que desde el equipo de Gobierno no se estaba de acuerdo con los términos del mismo al considerar que no era inclusivo con otros colectivos de la ciudad.

De hecho, se presentó un reglamento paralelo pero finalmente se aprobó en el pleno -con el apoyo de los grupos municipales de Ciudadanos, Partido Popular y PSOE- el presentado de manera inicial por los vecinos de la ciudad, después de años reclamando un cambio en el antiguo Reglamento de Participación Ciudadana.