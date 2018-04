MUNICIPAL Tres mujeres de Cádiz interrumpen el Pleno para exigir atención social Entre las afectadas por una situación de exclusión económica y social se encuentra la madre que denunció el estado precario de su vivienda y cómo afecta a su hijo

M. MORALES

Iba a ser el Pleno municipal en el que se verían las diferencias, a veces solo pequeños gestos, con los que cada partido político con representación en el gobierno de Cádiz quiere matizar el convenio entre la Universidad de Cádiz y el actual equipo de gobierno para la recuperación del cinturón universitario en la capital. Se preveía una sesión plenaria larga y tediosa, pero el guión fue interrumpido justo después de debatir una primera enmienda del PP a dicho convenio.

Tres mujeres de Cádiz han interpelado a gritos, y perdiendo todas las formas, a la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández. Le exigían atención inmediata a sus problemas. Se sienten ninguneadas, a pesar que desde el servicio público les han ofrecido ayuda. Incluso han llegado a amenazar la integridad física de la representante municipal, que ha guardado la compostura a duras penas quieta en su bancada. Estas llamadas desesperadas de atención ya son casi costumbre en cada Pleno pero en esta ocasión se encontraba un caso que ha suscitado el interés mediático recientemente.

Entre las denunciantes de este viernes, quienes también mostraron una pancarta al inicio del Pleno en la que se leía «Menos viajes al Sahara y más miramiento por las necesidades de los gaditanos», se encontraba la mujer que denunció en este periódico la semana pasada que vive desde hace dos años en una vivienda que no cumple los requisitos de salubridad, hasta el punto de que las humedades afectan seriamente a la enfermedad de su hijo de ocho años, que sufre asma.

Vanesa Vento es una gaditana que ya es atendida por el servicio de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz recibe un 67% de ayudas para pagar el alquiler de esta casa en la que vive junto a su pareja y sus dos hijos de once y ocho años de edad.

Vento denunciaba a este medio que su hijo «está respirando todos los días en una vivienda llena de humedades, a pesar de que desde Asuntos Sociales me digan que no». El niño sufrió recientemente dos paradas cardiorespitorias y fue atendido por los servicios sanitarios de urgencias con posterior traslado a la UCI del Puerta del Mar. Su madre clama por una vivienda más saneada que la que puede ofrecerle ahora.

La afectada está desesperada. Antes de la publicación del reporaje en LA VOZ ya manifestó que llevaba días intentando sin éxito que desde el Ayuntamiento de Cádiz le ofreciesen una solución a su problema. «No sé que hacer, no me hace caso nadie y he registrado una petición urgente para que me atienda tanto el alcalde como la concejal de Asuntos Sociales, Ana Fernández, pero no he recibido respuesta». Fuentes municipales apuntan que esta vecina de Cádiz está siendo atendida y pendiente de entrega de parte de la documentación que se le ha solicitado.

Según han expresado durante el rifirrafe en el Pleno, ya tenían esa cita y la palabra concedidas, pero una vez que se han saltado las normas de seguridad, el derecho ha participar en el debate plenario suele interrumpirse y se le impide el acceso de nuevo a la sala.

De hecho, las mujeres que han protagonizado este desagradable episodio en el Pleno tuvieron que ser desalojadas por la Policía Local sin oponer resistencia, pero profiriendo insultos personales contra la concejala reponsable del servicio social gaditano.

Ana Fernández apuntó horas más tarde, sobre las 13.30 horas y en el mismo Pleno, que «vivimos malos tiempos para los servicios sociales», por lo que valora la aportación de las diferentes mareas ciudadanas «que están ocupando las calles en los últimos meses», con especial atención a la Marea de Pensionistas, a la que agradeció su participación en las reivindicaciones por «unas pensiones dignas».