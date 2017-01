Teresa Rodríguez ve «ridículo» que el PSOE culpe al gobierno de Kichi del retraso de la Ciudad de la Justicia

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha calificado de «ridículo» que, después de «17 años anunciándola», el PSOE de Cádiz culpe de los retrasos en la Ciudad de la Justicia al nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz.

En su cuenta de la red social 'Twitter', Rodríguez responde a la secretaria provincial del PSOE de Cádiz, Irene García, quien este lunes ha acusado al Ayuntamiento gaditano de «poner freno» cada vez que la Junta de Andalucía inicia cualquier tipo de colaboración.

La socialista aseguraba que «el problema no está en los terrenos o en la Ciudad de la Justicia, el problema lo tenemos en que actualmente hay una autoridad municipal que ni está ni se le espera, que no tiene un proyecto para la ciudad, y que no es capaz de plantear alternativas serias para todas y cada una de las cuestiones que la Junta le está poniendo encima de la mesa».

Al respecto, la líder de Podemos en Andalucía ha manifestado que es «ridículo» que García «culpe» de los retrasos en la Ciudad de la Justicia «al nuevo Ayuntamiento», aludiendo en este punto al cartel que «lleva 17 años anunciándola».