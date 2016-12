Teófila: «Ni cambiamos cromos ni vamos a perder un minuto en jueguecitos políticos interesados»

La concejal popular y ex alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, ha querido zanjar la polémica entorno a la presentación de una posible moción de censura que desplazaría de la Alcaldía gaditana a Podemos y Ganar Cádiz en común asegurando que «nosotros no vamos a perder ni un minuto de nuestro tiempo en jueguecitos políticos interesados».

Haciendo referencia a las declaraciones realizadas días atrás por el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, la dirigente popular ha insistido en que su partido «está perfectamente preparado para gobernar porque tenemos un modelo de ciudad y un proyecto serio y así lo hemos demostrado en todos estos años en los que hemos estado al frente del Ayuntamiento de Cádiz».

Teófila Martínez ha apuntado contra el PSOE en el Ayuntamiento incidiendo en que «son los únicos responsables de la situación en la que se encuentra en estos momentos esta ciudad. Ahora no sería creible que el PSOE buscara el apoyo del PP para una posible moción de censura cuando lo que hizo en junio de 2015 fue precisamente respaldar a Podemos para apartarnos de la Alcaldía».

La ex alcaldesa ha señalado también que «a nuestro partido no se le caen los anillos por estar en la oposición. Así lo quiso el PSOE a pesar de que el PP fue la lista más votada en la ciudad. Y desde la oposición seguiremos apoyando todo lo que sea bueno para los gaditanos aunque no colaboraremos en chapuzas».

Martínez ha recordado a su vez que gracias al PP, la ciudad cuenta con un estatuto especial «del que nadie habla y que conseguimos para que una ciudad como la nuestra fuera considerada por el Gobierno como otra de 250.000 habitantes».

La dirigente popular ha hecho referencia también a la reducción de las partidas destinadas a asuntos sociales en la ciudad en un 20 por ciento, «a pesar de que con el PP en la Alcaldía fuimos una de las ciudades que más invertía en las personas más desfavorecidas con 15 millones de euros de presupuesto».

La ex alcaldesa se ha mostrado muy segura de que en dos años y medio cambiará el gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz y «desde el PP aspiramos a volver a dirigir esta ciudad».