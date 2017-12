GESTIÓN PISTA DE HIELO La subcontratación de la pista de hielo «debería estar hace 22 días» El PP pide que el equipo de Gobierno «explique cómo un empresario que gana una licitación renuncia a la taquilla y se la deja a la empresa de un allegado del alcalde»

El Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) ha estimado insuficiente y extemporáneas las explicaciones dadas por el equipo de Gobierno al hecho de que las instalaciones recreativas de San Antonio estén siendo gestionadas por una empresa (Baluarte Producciones) que no aparece en ningún sitio de ese expediente de contratación.

Los populares (ante las informaciones que corrían en la ciudad sobre posible trato de favor a la empresa de un allegado del alcalde) solicitaron acceder al expediente del mismo en la Secretaría General, comprobando el 19 de diciembre que, tal y como indica el secretario general en el certificado que se adjunta, «no consta comunicación alguna referente a las posibles subcontrataciones» entre la empresa adjudicataria, Extraice SL y Baluarte Producciones.

El pliego administrativo de este contrato establece en su página 21 (apartado 19) de Subcontratación que (como suele ser habitual) «salvo que en el Anexo I se especifique lo contrario, procederá en las condiciones y con los efectos previstos en los artículos 227 y 228 de TRLCSP (texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público)». Afirma el PP que se deja claro en el apartado b del artículo 227 que «en todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que pretende subcontratar y la identidad del subcontratista».

Una curiosa renuncia

El Grupo Municipal Popular, una vez comprobado en Contratación y Secretaría General la documentación obrante respecto al expediente, estima que es «urgente y muy importante que el alcalde de las paredes de cristal no escurra el bulto y ofrezca, sin demagogia y si irse por las ramas, qué ha pasado con este contrato. Debería explicar entre otras cosas por qué no se ha cumplido la ley. Debería explicar cómo va a inaugurar unas atracciones adjudicadas a Extraice, ve allí al personal de Baluarte Producciones, y no pregunta qué hacen ni cómo se ha producido esa subcontratación».

Los populares señalaron que la supuesta subcontratación de la pista de hielo a la que han hecho referencia «en la especie de respuesta que ha dado el Equipo de Gobierno a nuestra demanda de explicaciones, debería estar en Contratación hace 22 días según marca la Ley (ya que la pista se inauguró el día 1 de diciembre) y a fecha de hoy no lo está. Pero sobre todo, afirma el PP, «lo que debería explicar el alcalde, si se confirma esa irregularidad, es cómo un empresario que gana una licitación pública renuncia voluntariamente a la taquilla de las atracciones y se la deja, sin comunicarlo como marca la Ley, a la empresa de un allegado del alcalde».

Por último, el grupo popular, ha señalado por que Baluarte Producciones es una empresa que ha trabajado para el Ayuntamiento de Cádiz en anteriores mandatos siempre que ganaba una licitación pública. «Como es lógico, lo que no había hecho nunca es trabajar en un contrato en el que ni siquiera se hubiera presentado o en el que no constara con subcontratación previamente comunicada como es el caso».