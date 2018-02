POLÉMICA EN EDUCACIÓN «Los profesores interinos estamos ante el Titanic... y ninguno quiere ser Leonardo diCaprio Ustea organiza este martes tres asambleas para hablar de la situación de los 3.000 interinos con los que cuenta la provincia de Cádiz

ANDRÉS G. LATORRE

@AGLatorre CÁDIZ 20/02/2018

Las metáforas son, en ocasiones, más poderosas que una larga explicación. «Los profesores interinos estamos ahora como los pasajeros del Titanic... y ninguno quiere ser Leonardo diCaprio». El que hace este símil es David Vázquez, profesor interino en Chipiona y miembro de Ustea, el sindicato que, junto con CGT, está capitaneando las movilizaciones de cara a la próxima convocatoria de plazas de empleo público en Educación, cuyo objetivo es reducir el porcentaje de interinos del 20% actual a un 8%. «Gente que lleva más de 20 años en educación se va a ir a la calle, aunque la Junta de Andalucía emplee otro término». En el caso de la provincia de Cádiz, los afectados rondarían los 3.000.

La situación, explicada detalladamente en este enlace, es grosso modo la siguiente. La administración, para reducir la interinidad, convoca desde este año a 2022 oposiciones en distintas administraciones, entre ellas, educación. Este procedimiento de oposición, compuesto de varias pruebas, es eliminativo. Esto es, si no se supera una prueba no se puede seguir el proceso y se pierde la posibilidad de plaza.

Y es en este punto donde llegan las protestas. Desde Ustea se estima que los 3.000 profesores interinos en la provincia «quedarían en la cuerda floja», según indica Vázquez, que lamenta que pese a que la experiencia se tiene en cuenta una vez superada la prueba, no suma a la hora de contar con un aprobado.

David Vázquez, en el curso de unas protestas.

Este profesor, que lleva una década en situación de interinidad, pone el acento en que «muchos profesores interinos optarán priorizar las oposiciones sobre sus clases, lo que irá en detrimento de la enseñanza en este proceso». «Es humano, si te juegas tu destino en este cara o cruz acaba siendo lo más importante», reconoce.

Para informar de la situación, Ustea ha convocado en la tarde de este martes tres asambleas, una en el IES Columela (Cádiz), otra en el IES Mar de Cádiz (El Puerto) y una tercera en el IES Saladillo (Algeciras). Vázquez destaca la importancia de la movilización para tratar de frenar el proceso.

«Tenemos a gente que lleva más de 20 años de interinos y que e pueden quedar fuera. Después de los sacrificios que llevamos haciendo los interinos nos quedamos en la misma situación de quien acaba de acaba de terminar la carrera o peor aún, porque a un profesor de 50 años le cuenta más prepararse un examen que a otro de 25», aporta Vázquez.

Como ejemplo de los sinsabores que debe pasar un interino, Vázquez relata su caso personal. En sus 10 años como interino ha pasado por una docena de centros «ya que al principio sólo tienes sustituciones y la rotación es mayor». Pese a ser malagueño, su actual destino es Chipiona, y antes ha pasado por buena parte de la geografía gaditana. En el blog de Ustea recoge lo azaroso de la vida del interino, «que debe alejarse de su entorno y al que, en las primeras etapas, trabajar le cuesta dinero en forma de alojamiento y desplazamiento, no por hablar del desgaste emocional».

«Los interinos no somos de usar y tirar. No puede ser que nuestro futuro dependa del azar en unas oposiciones que ya hemos aprobado en convocatorias anteriores, no puede ser que la experiencia aquí, en lugar de ser una ventaja, sea un inconveniente», resume Vázquez, que avisa de que «si los interinos, que somos 1 de cada docentes en Andalucía nos ponemos en huelga, en muchos lugares no se podrá continuar con las clases».

Csif lamenta que se «engaña» a los interinos

Sin embargo, no todos los sindicatos muestran el mismo rechazo que Ustea a este proceso. Desde Csif, presente en la Mesa General de la Función Pública, en donde se acordó este proceso, se califica de «histórica» la medida y se denuncia que se está realizando una campaña de desinformación sobre los interinos.

«Se está asustando a estos profesores cuando, el que apruebe, quedará dentro de la bolsa de empleo aún sin plaza», indica la secretaria provincia de Educación de esta central sindical, Marian Avancino, que anima a los profesores que estén inquietos a que «se informen del proceso y no se dejen arrastrar por mensajes catastrofistas».

Avancino señala que priorizar a los interinos en la convocatoria de las oposiciones «es, sencillamente, ilegal, por eso no se hace». En ese aspecto, enfatiza que «dar esa prioridad a los interinos sería un agravio comparativo con quienes sí han obtenido su plaza y una injusticia para quienes quieran acceder ahora».

Avancino subraya que fue «histórico» el acuerdo logrado para hacer una convocatoria masiva de plazas en la función pública que consiguiera reducir la temporalidad, «a lo que se suma que la tasa de reposición será del 100%, cuando amparándose en la crisis la administración nunca la había cubierto».

Csif aconseja a los profesores que se encuentren en esta situación «que no se desgasten ni pierdan el tiempo con protestas que no van a conducir a nada (porque lo que se está pidiendo es ilegal) e inviertan esas horas en estudiar».